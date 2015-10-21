Воскресенье, 21 Июля 2024 г. 08:11
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Филе лосося с лимонно-сливочной заправкой
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Метки:
кулинария
блюда из рыбы
Ингредиенты:
Сливочное масло — 55 г
Чеснок — 4 зубчика
Куриный бульон — 60 мл
Лимонный сок — 60 мл
Оливковое масло — 1 ст. л.
Филе лосося — 4 шт.
Соль, перец — по вкусу
Свежая петрушка — 2 ст. л.
Ломтики лимона — для украшения
Приготовление:
В маленькой кастрюле растопите сливочное масло на среднем огне. Добавьте измельчённый чеснок и
обжаривайте 1-2 минуты до ароматности. Влейте куриный бульон, лимонный сок и несколько щепоток
соли. Варите смесь на медленном огне, пока она не уменьшится наполовину. Готовый соус снимите с огня
и отставьте в сторону. Достаньте филе лосося из холодильника за 10-20 минут до начала приготовления.
Обсушите кусочки бумажным полотенцем, затем посолите и поперчите с обеих сторон. В большой сковороде
нагрейте оливковое масло. Аккуратно выложите филе лосося кожей вниз и обжаривайте около 4 минут до
хрустящей корочки. Переверните кусочки и обжаривайте ещё 2-3 минуты до полной готовности. Переложите
рыбу на блюдо, полейте лимонно-сливочным соусом, посыпьте измельчённой петрушкой и украсьте ломтиками
лимона.
Приятного аппетита!
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