Ингредиенты:

Сливочное масло — 55 г

Чеснок — 4 зубчика

Куриный бульон — 60 мл

Лимонный сок — 60 мл

Оливковое масло — 1 ст. л.

Филе лосося — 4 шт.

Соль, перец — по вкусу

Свежая петрушка — 2 ст. л.

Ломтики лимона — для украшения

Приготовление:

В маленькой кастрюле растопите сливочное масло на среднем огне. Добавьте измельчённый чеснок и

обжаривайте 1-2 минуты до ароматности. Влейте куриный бульон, лимонный сок и несколько щепоток

соли. Варите смесь на медленном огне, пока она не уменьшится наполовину. Готовый соус снимите с огня

и отставьте в сторону. Достаньте филе лосося из холодильника за 10-20 минут до начала приготовления.

Обсушите кусочки бумажным полотенцем, затем посолите и поперчите с обеих сторон. В большой сковороде

нагрейте оливковое масло. Аккуратно выложите филе лосося кожей вниз и обжаривайте около 4 минут до

хрустящей корочки. Переверните кусочки и обжаривайте ещё 2-3 минуты до полной готовности. Переложите

рыбу на блюдо, полейте лимонно-сливочным соусом, посыпьте измельчённой петрушкой и украсьте ломтиками

лимона.