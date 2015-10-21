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Свинина по-царски

Суббота, 20 Июля 2024 г. 06:05 + в цитатник
Свинина по-царски – это отличное блюдо для любого праздничного стола.
А если приготовить такое мясо в обычный день – то ужин непременно станет праздничным.
​Свинина по-царски
Ингредиенты: 
Свинина — 350 г. 
Соль — 1/3 ч. л. 
Специи — 3 щепотки. 
Майонез — 1,5 ч. л.
Шампиньоны — 4-5 шт. 
Луковица — ½ шт. 
Твердый сыр — 70 г. 
Помидор — 1 шт. 
Приготовление: 
 Охлажденное или размороженное мясо нужно разрезать на три тонких ломтика. Все лишнее в процессе нужно
срезать. Чтобы свинина получилась более нежной, ее нужно слегка отбить. Сделать это можно специальным
кулинарным молотком. Отбить можно только с одной стороны. На противень, застеленный фольгой, выложите
свиные отбивные. Подсолите их и присыпьте черным молотым перцем. Каждый кусочек смажьте майонезом –
можно взять как домашний, так и магазинный. Небольшую луковицу очистите, нарежьте четверть кольцами.
Положите кусочки лука сверху на заготовки. Сверху на слой из лука выложите шампиньоны, нарезанные пластинками.
Можно их немного подсолить. Далее очередь свежих помидоров. Их нужно нарезать тонкими ломтиками и положить
сверху на грибы. Твердый сыр натрите на терке и щедро присыпьте каждую заготовку сверху. Отправьте мясо
запекаться в разогретую до 170 градусов духовку. Буквально через 15-20 минут свинина по-царски будет готова.
Подавать ее можно сразу – вместе с гарниром, овощной нарезкой, зеленью. 
Приятного аппетита!
Рубрики:  рецепты
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