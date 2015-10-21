Ингредиенты:

Филе красной рыбы(любой) - 500 г

Картофель - 3-4 шт

Лук - 1 шт

Морковь(небольшая) - 2 шт

Соль, перец по вкусу

Лимонный сок - 1 ч.л.

Сливочное масло для смазывания горшочков

Приготовление:

Рыбу нарезать на небольшие кусочки. Картофель очистить и нарезать небольшими брусочками. Лук нарезать

полукольцами, а морковь тонкими кружочками. Смазать горшочки сливочным маслом. На дно выложить картофель,

посолить, поперчить. На картофель выложить рыбу, сбрызнуть лимонным соком. Сверху выложить лук, а потом

морковь, посолить, поперчить. Залить горшочки водой, накрыть крышками и отправить в холодную духовку,

разогреть до 180 С и запекать примерно 60 минут. Перед подачей все перемешать и украсить зеленью.