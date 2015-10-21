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Рыба в горшочках с картофелем

Пятница, 12 Июля 2024 г. 09:53 + в цитатник

​Рыба в горшочках с картофелем

Ингредиенты:
Филе красной рыбы(любой) - 500 г
Картофель - 3-4 шт
Лук - 1 шт
Морковь(небольшая) - 2 шт
Соль, перец по вкусу
Лимонный сок - 1 ч.л.
Сливочное масло для смазывания горшочков
Приготовление:
 Рыбу нарезать на небольшие кусочки. Картофель очистить и нарезать небольшими брусочками. Лук нарезать
полукольцами, а морковь тонкими кружочками. Смазать горшочки сливочным маслом. На дно выложить картофель,
посолить, поперчить. На картофель выложить рыбу, сбрызнуть лимонным соком. Сверху выложить лук, а потом
морковь, посолить, поперчить. Залить горшочки водой, накрыть крышками и отправить в холодную духовку,
разогреть до 180 С и запекать примерно 60 минут. Перед подачей все перемешать и украсить зеленью.
Приятного аппетита!
Рубрики:  рецепты
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Процитировано 6 раз
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