Ингредиенты:

70 г муки

60 г сливочного масла

120 г сахара

1 яйцо

1/2 ч. л. экстракта ванили или 1 пакетик ванильного сахара

1 ч. л. свежевыжатого лимонного сока

160 г семян кунжута

1/2 ч. л. разрыхлителя

1/2 ч. л. соли

Приготовление:

Смешать муку, разрыхлитель и соль. Взбить размягченное масло с сахаром. Затем добавить яйцо, ваниль и

лимонный сок и взбивать 20–30 секунд миксером. На низкой скорости миксера добавлять небольшими порциями

муку. Лопаткой вмешать весь кунжут (его можно заранее обжарить). Духовку нагреть до 180 градусов. На листы

пекарской бумаги (обязательно!) выкладывать чайной ложкой лепешечки на расстоянии друг от друга в 3–4 см,

так как печеньки могут растекаться. Выпекать 8–15 мин в зависимости от размера.