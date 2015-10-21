Ингредиенты:
Яйцо-2 шт.;⠀
Творог до 0,5 %-100гр.;⠀
Красная рыба слабосолёная-кусочек;⠀
Укроп;⠀
Приготовление:
Яйца с солью и специями взбиваем вилочкой. Выливаем яичную смесь на раскалённую сковороду, жарим(лучше под
крышкой) примерно минутки 3 на медленном огне. Далее убираем сковороду с огня, но блинчик пока не снимаем, даём
немного ему остыть,тогда он легко отойдёт от сковороды. Готовим начинку. Творог, если у вас крупнозернистый,
лучше взбить блендером с солью,для более однородной консистенции. Смешиваем его с мелконарезанным укропом.
Рыбку режем. Смазываем наш блинчик творогом,кладём сверху рыбку и сворачиваем блинчик рулетиком.
Приятного аппетита!