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Яичный рулет с сёмгой

Суббота, 10 Февраля 2024 г. 05:47 + в цитатник

Яичный рулет с сёмгой

Ингредиенты:
Яйцо-2 шт.;⠀
Творог до 0,5 %-100гр.;⠀ 
Красная рыба слабосолёная-кусочек;⠀ 
Укроп;⠀
Приготовление:
Яйца с солью и специями взбиваем вилочкой. Выливаем яичную смесь на раскалённую сковороду, жарим(лучше под
крышкой) примерно минутки 3 на медленном огне. Далее убираем сковороду с огня, но блинчик пока не снимаем, даём
немного ему остыть,тогда он легко отойдёт от сковороды. Готовим начинку. Творог, если у вас крупнозернистый,
лучше взбить блендером с солью,для более однородной консистенции. Смешиваем его с мелконарезанным укропом.
Рыбку режем. Смазываем наш блинчик творогом,кладём сверху рыбку и сворачиваем блинчик рулетиком.
Приятного аппетита!
Рубрики:  рецепты
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Процитировано 8 раз
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