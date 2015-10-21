Ингредиенты:

Яйцо-2 шт.;⠀

Творог до 0,5 %-100гр.;⠀

Красная рыба слабосолёная-кусочек;⠀

Укроп;⠀

Приготовление:

Яйца с солью и специями взбиваем вилочкой. Выливаем яичную смесь на раскалённую сковороду, жарим(лучше под

крышкой) примерно минутки 3 на медленном огне. Далее убираем сковороду с огня, но блинчик пока не снимаем, даём

немного ему остыть,тогда он легко отойдёт от сковороды. Готовим начинку. Творог, если у вас крупнозернистый,

лучше взбить блендером с солью,для более однородной консистенции. Смешиваем его с мелконарезанным укропом.

Рыбку режем. Смазываем наш блинчик творогом,кладём сверху рыбку и сворачиваем блинчик рулетиком.