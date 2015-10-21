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Вкуснятина без грамма муки и выпечки!

Воскресенье, 03 Декабря 2023 г. 05:07 + в цитатник

Быстро, просто, сочно, аппетитно!

Вкуснятина без грамма муки и выпечки!

Ингредиенты: 
яйца 
молоко
 помидоры 
красная рыба 
творожный сыр/рикотта/мягкий творог 
зелень
Приготовление: 
Разбиваем пару яиц и наливаем в них молоко, солим, перчим, и надо испечь яичные блинчики. На самом деле всё
просто, принцип омлета, все же делали омлет? Только это тоненькие блинчики и надо их прожарить с 2х сторон.
Сделали парочку блинчиков, сняли, отложили в сторону и приступаем к начинке. Мелко нарезаем красную рыбу,
томаты и зелень, смешиваем всё это с мягким творогом/творожным сыром/рикоттой, намазываем на блинчик
и сворачиваем его. 
Приятного аппетита!
Рубрики:  рецепты
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