Быстро, просто, сочно, аппетитно!

Ингредиенты:

яйца

молоко

помидоры

красная рыба

творожный сыр/рикотта/мягкий творог

зелень

Приготовление:

Разбиваем пару яиц и наливаем в них молоко, солим, перчим, и надо испечь яичные блинчики. На самом деле всё

просто, принцип омлета, все же делали омлет? Только это тоненькие блинчики и надо их прожарить с 2х сторон.

Сделали парочку блинчиков, сняли, отложили в сторону и приступаем к начинке. Мелко нарезаем красную рыбу,

томаты и зелень, смешиваем всё это с мягким творогом/творожным сыром/рикоттой, намазываем на блинчик

и сворачиваем его.