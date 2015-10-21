Ингредиенты:

Банан - 3 шт

Вафли - 200 г

Мука - 4 ст. л.

Молоко - 3 стакана

Яйца - 3 шт

Сахар - 3/4 стакана

Соль - ¼ ч. л.

Ванилин на кончике ножа

Приготовление:

В большой кастрюле смешать сахар, муку, соль и молоко. Поставить на огонь и готовить помешивая .

Как появятся пузырьки, убавить огонь и готовить еще 2 минуты. Убрать с огня. Все яйца смешать в

миске, добавить небольшое количество горячей молочной смеси, перемешать. Кастрюлю опять поставить

на огонь, аккуратно влить яичную смесь, перемешать. Помешивая довести до небольшого кипения, и

продолжать еще 2 минуты мешать. Снять с огня, добавить ванилин, дать постоять 15 минут. Если

после варки остались комочки, смесь можно процедить через сито. На дно формочки выложить первым

слоем вафли, затем очищенные и нарезанные кружочками бананы, залить смесью. Затем повторить слои.

Поставить в холодильник на 4 часа или ночь. Пудинг готов.