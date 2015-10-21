Ингредиенты:
Банан - 3 шт
Вафли - 200 г
Мука - 4 ст. л.
Молоко - 3 стакана
Яйца - 3 шт
Сахар - 3/4 стакана
Соль - ¼ ч. л.
Ванилин на кончике ножа
Приготовление:
В большой кастрюле смешать сахар, муку, соль и молоко. Поставить на огонь и готовить помешивая .
Как появятся пузырьки, убавить огонь и готовить еще 2 минуты. Убрать с огня. Все яйца смешать в
миске, добавить небольшое количество горячей молочной смеси, перемешать. Кастрюлю опять поставить
на огонь, аккуратно влить яичную смесь, перемешать. Помешивая довести до небольшого кипения, и
продолжать еще 2 минуты мешать. Снять с огня, добавить ванилин, дать постоять 15 минут. Если
после варки остались комочки, смесь можно процедить через сито. На дно формочки выложить первым
слоем вафли, затем очищенные и нарезанные кружочками бананы, залить смесью. Затем повторить слои.
Поставить в холодильник на 4 часа или ночь. Пудинг готов.
Приятного аппетита!