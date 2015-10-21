Ингредиенты:
Свинина без кости - 700 г
Шампиньоны - 300 г
Лук репчатый - 1 шт.
Чеснок - 1 зубчик
Яйца - 1 шт.
Панировочные сухари - 100 г
Мука - 100 г
Соль, перец по вкусу
Масло растительное
Приготовление:
Лук нарезать мелкими кубиками. Грибы нарезать пластинками. Чеснок измельчить ножом. Обжарить грибы с луком
и чесноком на растительном масле 5-7 минут. Свинину нарезать тонкими пластами и хорошо отбить молоточком.
Мясо должно стать тонким. Мясо посолить, поперчить. На край мяса выложить грибную начинку, свернуть рулетом,
поджимая края справа и слева. Яйцо взбить венчиком. Панировочные сухари смешать с мукой. Обмакнуть рулетики
в яйцо, затем обвалять в панировочных сухарях с мукой, прижать ладонью. Выложить колбаски на разогретую с
растительным маслом сковороду и обжарить по 1 минут с каждой стороны. Сковороду нарыть крышкой и томить
мясо на слабом огне примерно полчаса. Мясные колбаски с грибами готовы.
Приятного аппетита!