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Мясные рулетики с грибами

Пятница, 03 Ноября 2023 г. 05:46 + в цитатник

Мясные рулетики с грибами

Ингредиенты:
Свинина без кости - 700 г 
Шампиньоны - 300 г 
Лук репчатый - 1 шт. 
Чеснок - 1 зубчик
 Яйца - 1 шт.
Панировочные сухари - 100 г 
Мука - 100 г 
Соль, перец по вкусу 
Масло растительное
Приготовление:
 Лук нарезать мелкими кубиками. Грибы нарезать пластинками. Чеснок измельчить ножом. Обжарить грибы с луком
и чесноком на растительном масле 5-7 минут. Свинину нарезать тонкими пластами и хорошо отбить молоточком.
Мясо должно стать тонким. Мясо посолить, поперчить. На край мяса выложить грибную начинку, свернуть рулетом,
поджимая края справа и слева. Яйцо взбить венчиком. Панировочные сухари смешать с мукой. Обмакнуть рулетики
в яйцо, затем обвалять в панировочных сухарях с мукой, прижать ладонью. Выложить колбаски на разогретую с
растительным маслом сковороду и обжарить по 1 минут с каждой стороны. Сковороду нарыть крышкой и томить
мясо на слабом огне примерно полчаса. Мясные колбаски с грибами готовы.
Приятного аппетита! 
Рубрики:  рецепты
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