Ингредиенты:

Свинина без кости - 700 г

Шампиньоны - 300 г

Лук репчатый - 1 шт.

Чеснок - 1 зубчик

Яйца - 1 шт.

Панировочные сухари - 100 г

Мука - 100 г

Соль, перец по вкусу

Масло растительное

Приготовление:

Лук нарезать мелкими кубиками. Грибы нарезать пластинками. Чеснок измельчить ножом. Обжарить грибы с луком

и чесноком на растительном масле 5-7 минут. Свинину нарезать тонкими пластами и хорошо отбить молоточком.

Мясо должно стать тонким. Мясо посолить, поперчить. На край мяса выложить грибную начинку, свернуть рулетом,

поджимая края справа и слева. Яйцо взбить венчиком. Панировочные сухари смешать с мукой. Обмакнуть рулетики

в яйцо, затем обвалять в панировочных сухарях с мукой, прижать ладонью. Выложить колбаски на разогретую с

растительным маслом сковороду и обжарить по 1 минут с каждой стороны. Сковороду нарыть крышкой и томить

мясо на слабом огне примерно полчаса. Мясные колбаски с грибами готовы.