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Картофельные рулетики

Воскресенье, 22 Октября 2023 г. 05:07 + в цитатник

​Картофельные рулетики

Ингредиенты:
- Картофель – 500-600г 
- Яйцо сырое – 1шт 
- Мука пшеничная – 100-150г
- Фарш смешанный – 500г
- Масло растительное для жарки.
Приготовление:
 Картофель отварить в мундире, остудить, почистить, натереть на крупной терке. Добавить соль, перец, яйцо,
муку. В фарш добавляем соль, перец, специи, а также холодную воду или кефир или сметану для сочности. Тесто
раскатать в колбаску и нарезать на кусочки. На лепешку выкладываем таким же слоем фарш, оставляя с одной
стороны 1-1,5см свободными. Лепешку с фаршем закручиваем плотно в рулетик, свободный край теста прижимаем. 
 Обжариваем рулетики на сковороде с маслом с двух сторон до зарумянивания. Рулетики укладываем в форму для
выпечки и ставим в духовку на 15-20 минут при температуре 200С. Минут за 5 до окончания можно посыпать
тертым сыром.
Приятного аппетита!
Рубрики:  рецепты
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