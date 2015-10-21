Ингредиенты:

- Картофель – 500-600г

- Яйцо сырое – 1шт

- Мука пшеничная – 100-150г

- Фарш смешанный – 500г

- Масло растительное для жарки.

Приготовление:

Картофель отварить в мундире, остудить, почистить, натереть на крупной терке. Добавить соль, перец, яйцо,

муку. В фарш добавляем соль, перец, специи, а также холодную воду или кефир или сметану для сочности. Тесто

раскатать в колбаску и нарезать на кусочки. На лепешку выкладываем таким же слоем фарш, оставляя с одной

стороны 1-1,5см свободными. Лепешку с фаршем закручиваем плотно в рулетик, свободный край теста прижимаем.

Обжариваем рулетики на сковороде с маслом с двух сторон до зарумянивания. Рулетики укладываем в форму для

выпечки и ставим в духовку на 15-20 минут при температуре 200С. Минут за 5 до окончания можно посыпать

тертым сыром.