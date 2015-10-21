Ингредиенты:
- Картофель – 500-600г
- Яйцо сырое – 1шт
- Мука пшеничная – 100-150г
- Фарш смешанный – 500г
- Масло растительное для жарки.
Приготовление:
Картофель отварить в мундире, остудить, почистить, натереть на крупной терке. Добавить соль, перец, яйцо,
муку. В фарш добавляем соль, перец, специи, а также холодную воду или кефир или сметану для сочности. Тесто
раскатать в колбаску и нарезать на кусочки. На лепешку выкладываем таким же слоем фарш, оставляя с одной
стороны 1-1,5см свободными. Лепешку с фаршем закручиваем плотно в рулетик, свободный край теста прижимаем.
Обжариваем рулетики на сковороде с маслом с двух сторон до зарумянивания. Рулетики укладываем в форму для
выпечки и ставим в духовку на 15-20 минут при температуре 200С. Минут за 5 до окончания можно посыпать
тертым сыром.
Приятного аппетита!