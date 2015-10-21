Ингредиенты:

Горбуша — 1 Килограмм

Сыр — 200 Грамм

Майонез — 150 Миллилитров

Соль, перец — По вкусу

Лимонный сок — По вкусу

Приготовление:

Если у вас не выпотрошенная рыба, выпотрошить и нарезать ее на стейки толщиной не более 2 см. Каждый стейк с

обеих сторон натираем перцем и солью. Берем неглубокую форму для выпекания, застилаем фольгой. Выкладываем в

нее наши стейки. Сбрызгиваем лимонным соком. Сверху наносим на стейки тонкий слой майонеза. Сыр натираем на

некрупной терке. Выкладываем на майонез слой тертого сыра. Выпекаем в духовке около 30-40 минут при 180

градусах. Подаем горячим с любимым гарниром - как по мне, идеально подходит рис или овощи.