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Горбуша под сыром

Воскресенье, 08 Октября 2023 г. 07:44 + в цитатник

Горбуша под сыром

Ингредиенты: 
Горбуша — 1 Килограмм
Сыр — 200 Грамм
Майонез — 150 Миллилитров
Соль, перец —  По вкусу
Лимонный сок —  По вкусу 
Приготовление: 
Если у вас не выпотрошенная рыба, выпотрошить и нарезать ее на стейки толщиной не более 2 см. Каждый стейк с
обеих сторон натираем перцем и солью. Берем неглубокую форму для выпекания, застилаем фольгой. Выкладываем в
нее наши стейки. Сбрызгиваем лимонным соком. Сверху наносим на стейки тонкий слой майонеза. Сыр натираем на
некрупной терке. Выкладываем на майонез слой тертого сыра. Выпекаем в духовке около 30-40 минут при 180
градусах. Подаем горячим с любимым гарниром - как по мне, идеально подходит рис или овощи. 
Приятного аппетита!
Рубрики:  рецепты
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Процитировано 13 раз
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