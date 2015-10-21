Ингредиенты:

Кабачок – 3 шт.

Соевый соус – 40 мл

Чеснок – 2 зуб.

Крахмал кукурузный – 2 ч.л.

Масло оливковое – 3 ст.л.

Кунжут – по желанию

Приготовление:⠀

Кабачки тщательно вымыть. Чеснок очистить. Кабачки нарезать прямо с кожицей длинными брусочками. Не

стоит делать брусочки слишком тонкими, иначе в процессе приготовления они потеряют форму. Если кабачки

зрелые с толстой кожицей, их лучше предварительно очистить от нее.⠀ На сковороде разогреть растительное

масло.⠀ Выложить кабачки и жарить их на сильном огне до румяной корочки, периодически переворачивая, в течение

7-10 минут. Приготовить заправку: соевый соус смешать с кукурузным крахмалом до однородности, чтоб не было

комочков.⠀ Добавить пропущенный через пресс чеснок и перемешать. Количество чеснока можно варьировать на

свой вкус.⠀ Когда кабачки будут готовы, влить соевый соус с крахмалом и чесноком. Постоянно помешивая,

продолжать готовить кабачки ещё 2-3 минуты, чтоб кабачки со всех сторон были покрыты густым

соусом. Подавать кабачки лучше сразу, посыпав семенами кунжута и зеленью