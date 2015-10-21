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Кабачки в чесночно-соевом соусе

Четверг, 05 Октября 2023 г. 05:13 + в цитатник

​Кабачки в чесночно-соевом соусе

Ингредиенты: 
Кабачок – 3 шт. 
Соевый соус – 40 мл 
Чеснок – 2 зуб. 
Крахмал кукурузный – 2 ч.л.
Масло оливковое – 3 ст.л.
Кунжут – по желанию
Приготовление:⠀
 Кабачки тщательно вымыть. Чеснок очистить. Кабачки нарезать прямо с кожицей длинными брусочками. Не
стоит делать брусочки слишком тонкими, иначе в процессе приготовления они потеряют форму. Если кабачки
зрелые с толстой кожицей, их лучше предварительно очистить от нее.⠀На сковороде разогреть растительное
масло.⠀ Выложить кабачки и жарить их на сильном огне до румяной корочки, периодически переворачивая, в течение
7-10 минут. Приготовить заправку: соевый соус смешать с кукурузным крахмалом до однородности, чтоб не было
комочков.⠀ Добавить пропущенный через пресс чеснок и перемешать. Количество чеснока можно варьировать на
свой вкус.⠀ Когда кабачки будут готовы, влить соевый соус с крахмалом и чесноком. Постоянно помешивая,
продолжать готовить кабачки ещё 2-3 минуты, чтоб кабачки со всех сторон были покрыты густым
соусом. Подавать кабачки лучше сразу, посыпав семенами кунжута и зеленью 
  Приятного аппетита!
Рубрики:  рецепты
Метки:  

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