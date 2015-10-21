Ингредиенты:
Кабачок – 3 шт.
Соевый соус – 40 мл
Чеснок – 2 зуб.
Крахмал кукурузный – 2 ч.л.
Масло оливковое – 3 ст.л.
Кунжут – по желанию
Приготовление:⠀
Кабачки тщательно вымыть. Чеснок очистить. Кабачки нарезать прямо с кожицей длинными брусочками. Не
стоит делать брусочки слишком тонкими, иначе в процессе приготовления они потеряют форму. Если кабачки
зрелые с толстой кожицей, их лучше предварительно очистить от нее.⠀На сковороде разогреть растительное
масло.⠀ Выложить кабачки и жарить их на сильном огне до румяной корочки, периодически переворачивая, в течение
7-10 минут. Приготовить заправку: соевый соус смешать с кукурузным крахмалом до однородности, чтоб не было
комочков.⠀ Добавить пропущенный через пресс чеснок и перемешать. Количество чеснока можно варьировать на
свой вкус.⠀ Когда кабачки будут готовы, влить соевый соус с крахмалом и чесноком. Постоянно помешивая,
продолжать готовить кабачки ещё 2-3 минуты, чтоб кабачки со всех сторон были покрыты густым
соусом. Подавать кабачки лучше сразу, посыпав семенами кунжута и зеленью
Приятного аппетита!