Ингредиенты:
любые грибы - 500 г
репчатый лук - 1 шт.
морковь - 1 шт.
помидоры - 2 шт.
фарш - 500 г
сметана - 2 ст. л.
яйцо - 1 шт.
соль, перец - по вкусу
кабачки - 4 шт.
растительное масло - по вкусу
тертый сыр - по вкусу
веточки петрушки - по вкусу
Приготовление:
Грибы, лук и морковь мелко нарезать. Обжарить на растительном масле до мягкости. Перемешать с мясным
фаршем, добавить измельченные помидоры, сметану, яйцо, соль и перец. Перемешать. Кабачки помыть, разрезать
вдоль пополам и выскоблить мякоть. Наполнить получившиеся лодочки начинкой. Выложить на противень, смазать
края кабачков растительным маслом и запекать в разогретой до 180 °С духовке в течение 40 минут. За 5 минут до
готовности посыпать закуску тертым сыром. Подавать, украсив веточками петрушки.
Совет: мясной фарш в этом рецепте можно заменить рыбным.
Приятного аппетита!