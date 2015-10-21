Ингредиенты:

любые грибы - 500 г

репчатый лук - 1 шт.

морковь - 1 шт.

помидоры - 2 шт.

фарш - 500 г

сметана - 2 ст. л.

яйцо - 1 шт.

соль, перец - по вкусу

кабачки - 4 шт.

растительное масло - по вкусу

тертый сыр - по вкусу

веточки петрушки - по вкусу

Приготовление:

Грибы, лук и морковь мелко нарезать. Обжарить на растительном масле до мягкости. Перемешать с мясным

фаршем, добавить измельченные помидоры, сметану, яйцо, соль и перец. Перемешать. Кабачки помыть, разрезать

вдоль пополам и выскоблить мякоть. Наполнить получившиеся лодочки начинкой. Выложить на противень, смазать

края кабачков растительным маслом и запекать в разогретой до 180 °С духовке в течение 40 минут. За 5 минут до

готовности посыпать закуску тертым сыром. Подавать, украсив веточками петрушки.

Совет: мясной фарш в этом рецепте можно заменить рыбным.