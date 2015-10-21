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Цветаевский пирог с абрикосами и черешней

Среда, 19 Апреля 2023 г. 05:03 + в цитатник

​Цветаевский пирог с абрикосами и черешней

Ингредиенты:
Для теста:
Мука — 1,5 стак.
Сметана — 0,5 стак. 
Растопленное сливочное масло — 150 г
Гашеная сода — 0,5 ч. л.
Для крема:
Сметана — 1,5 стак. 
Рикотта — 100 г 
Яйца — 2 шт. 
Сахар — 1 стак. 
Мука — 2 ст. л. 
Экстракт ванили — 0,5 ч. л. 
Абрикосы — по вкусу 
Черешня — по вкусу
Дополнительно:
Форма диаметром 24 см со съемными бортами
Приготовление:
 Муку просеять и соединить со сметаной, растопленным маслом и перемешать. 
 Распределить тесто в форме руками по дну и бортикам.  Абрикосы разрезать
на 4 части, из черешни удалить косточки. Распределить абрикосы на тесте,
произвольно бросить черешню.  Для крема: соединить вместе сметану, рикотту,
ваниль, сахар, яйца и муку. Залить кремом начинку.  Выпекать при 180ºC в течение
50 минут или пока пирог не станет золотистым.
Приятного аппетита!
Рубрики:  рецепты
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