Ингредиенты:

Для теста:

Мука — 1,5 стак.

Сметана — 0,5 стак.

Растопленное сливочное масло — 150 г

Гашеная сода — 0,5 ч. л.

Для крема:

Сметана — 1,5 стак.

Рикотта — 100 г

Яйца — 2 шт.

Сахар — 1 стак.

Мука — 2 ст. л.

Экстракт ванили — 0,5 ч. л.

Абрикосы — по вкусу

Черешня — по вкусу

Дополнительно:

Форма диаметром 24 см со съемными бортами

Приготовление:

Муку просеять и соединить со сметаной, растопленным маслом и перемешать.

Распределить тесто в форме руками по дну и бортикам. Абрикосы разрезать

на 4 части, из черешни удалить косточки. Распределить абрикосы на тесте,

произвольно бросить черешню. Для крема: соединить вместе сметану, рикотту,

ваниль, сахар, яйца и муку. Залить кремом начинку. Выпекать при 180ºC в течение

50 минут или пока пирог не станет золотистым.