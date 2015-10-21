Ингредиенты:
Для теста:
Мука — 1,5 стак.
Сметана — 0,5 стак.
Растопленное сливочное масло — 150 г
Гашеная сода — 0,5 ч. л.
Для крема:
Сметана — 1,5 стак.
Рикотта — 100 г
Яйца — 2 шт.
Сахар — 1 стак.
Мука — 2 ст. л.
Экстракт ванили — 0,5 ч. л.
Абрикосы — по вкусу
Черешня — по вкусу
Дополнительно:
Форма диаметром 24 см со съемными бортами
Приготовление:
Муку просеять и соединить со сметаной, растопленным маслом и перемешать.
Распределить тесто в форме руками по дну и бортикам. Абрикосы разрезать
на 4 части, из черешни удалить косточки. Распределить абрикосы на тесте,
произвольно бросить черешню. Для крема: соединить вместе сметану, рикотту,
ваниль, сахар, яйца и муку. Залить кремом начинку. Выпекать при 180ºC в течение
50 минут или пока пирог не станет золотистым.
Приятного аппетита!