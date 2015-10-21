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Кексы с бананами и шоколадом

Воскресенье, 09 Апреля 2023 г. 10:46 + в цитатник

​Кексы с бананами и шоколадом

Ингредиенты:
Мука — 350 г
Сода — 0,5 ч. л. 
Соль —0,5 ч. л. 
Яйца — 2 шт. 
Оливковое масло — 0,5 стак.
Мед или кленовый сироп — 0,25 стак. или по вкусу 
Молоко или греческий йогурт — 0,25 стак. 
Ванильный экстракт — 1 ч. л. 
Спелые бананы — 2–3 шт. 
Кусочки черного шоколада — 0,25 стак.
Приготовление:
 Разогрейте духовку до 200ºC. Форму для кексов смажьте маслом. Смешайте муку, соду и соль.
 Отдельно смешайте взбитые яйца, мед или кленовый сироп, молоко и ванильный экстракт.
Добавьте банановое пюре, хорошо перемешайте. К влажным ингредиентам добавьте смесь
из муки и кусочки шоколада. Тщательно вымешайте. Тесто разлейте по формам, отправьте
в духовку на 20–25 минут или до сухой зубочистки. Когда кексы будут готовы, дайте им
остыть в форме около 10–15 минут.
Приятного аппетита!
Рубрики:  рецепты
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Процитировано 3 раз
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