Ингредиенты:

Мука — 350 г

Сода — 0,5 ч. л.

Соль —0,5 ч. л.

Яйца — 2 шт.

Оливковое масло — 0,5 стак.

Мед или кленовый сироп — 0,25 стак. или по вкусу

Молоко или греческий йогурт — 0,25 стак.

Ванильный экстракт — 1 ч. л.

Спелые бананы — 2–3 шт.

Кусочки черного шоколада — 0,25 стак.

Приготовление:

Разогрейте духовку до 200ºC. Форму для кексов смажьте маслом. Смешайте муку, соду и соль.

Отдельно смешайте взбитые яйца, мед или кленовый сироп, молоко и ванильный экстракт.

Добавьте банановое пюре, хорошо перемешайте. К влажным ингредиентам добавьте смесь

из муки и кусочки шоколада. Тщательно вымешайте. Тесто разлейте по формам, отправьте

в духовку на 20–25 минут или до сухой зубочистки. Когда кексы будут готовы, дайте им

остыть в форме около 10–15 минут.