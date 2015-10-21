Ингредиенты:
оливковое масло — 0.5 стакана
зубчик чеснока — 1 шт
сок лимона — 0.25 стакана
сушёный орегано — 1 чайная ложка
соль — 0.5 чайной ложки
черный перец — по вкусу
Приготовление:
Выдавливаем зубчик чеснока. Берем чистую небольшую банку и кладем туда чеснок.
Засыпаем в банку огерано и соль. Добавляем измельченный черный перец. Теперь
добавляем масло. Заливаем лимонный сок. Закрываем банку и хорошенько ее трясем.
Хранить соус надо в холодильнике. Предназначен он для заправки салатов. Перед
применением нужно заранее достать из холодильника чтобы немного нагрелся.
Приятного аппетита!