Ингредиенты:

оливковое масло — 0.5 стакана

зубчик чеснока — 1 шт

сок лимона — 0.25 стакана

сушёный орегано — 1 чайная ложка

соль — 0.5 чайной ложки

черный перец — по вкусу

Приготовление:

Выдавливаем зубчик чеснока. Берем чистую небольшую банку и кладем туда чеснок.

Засыпаем в банку огерано и соль. Добавляем измельченный черный перец. Теперь

добавляем масло. Заливаем лимонный сок. Закрываем банку и хорошенько ее трясем.

Хранить соус надо в холодильнике. Предназначен он для заправки салатов. Перед

применением нужно заранее достать из холодильника чтобы немного нагрелся.