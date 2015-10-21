Ингредиенты:
Творог — 500 г
Яйцо куриное — 3 шт.
Молоко — 120 мл
Сахар — 130 г
Мак — 50 г
Мука — 3 ст. л.
Ванилин — по вкусу
Приготовление:
Для начала доведите до кипения молоко и залейте им мак. Оставьте минут на 30. Для начинки смешайте
творог, яйца, сахар, муку и ванилин. Это можно сделать миксером, я же пробиваю блендером для более
однородной консистенции. Влейте молоко с маком и тщательно перемешайте. Выложить полученную
массу в форму, смазанную маслом и поставить в разогретую до 180 ºС духовку минут на 40. Зависит от
вашей формы. Достать и дать немного остыть.
Приятного аппетита!