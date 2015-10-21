Ингредиенты:

Творог — 500 г

Яйцо куриное — 3 шт.

Молоко — 120 мл

Сахар — 130 г

Мак — 50 г

Мука — 3 ст. л.

Ванилин — по вкусу

Приготовление:

Для начала доведите до кипения молоко и залейте им мак. Оставьте минут на 30. Для начинки смешайте

творог, яйца, сахар, муку и ванилин. Это можно сделать миксером, я же пробиваю блендером для более

однородной консистенции. Влейте молоко с маком и тщательно перемешайте. Выложить полученную

массу в форму, смазанную маслом и поставить в разогретую до 180 ºС духовку минут на 40. Зависит от

вашей формы. Достать и дать немного остыть.