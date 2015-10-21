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Творожная запеканка с маком

Среда, 15 Марта 2023 г. 05:00 + в цитатник

Творожная запеканка с маком

Ингредиенты:
Творог — 500 г
Яйцо куриное — 3 шт. 
Молоко — 120 мл 
Сахар — 130 г 
Мак — 50 г 
Мука — 3 ст. л. 
Ванилин — по вкусу
Приготовление:
 Для начала доведите до кипения молоко и залейте им мак. Оставьте минут на 30. Для начинки смешайте
творог, яйца, сахар, муку и ванилин. Это можно сделать миксером, я же пробиваю блендером для более
однородной консистенции. Влейте молоко с маком и тщательно перемешайте. Выложить полученную
массу в форму, смазанную маслом и поставить в разогретую до 180 ºС духовку минут на 40. Зависит от
вашей формы. Достать и дать немного остыть.
Приятного аппетита!
Рубрики:  рецепты
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