Понедельник, 20 Февраля 2023 г. 04:49
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Куриная печень с овощами в горшочках
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Метки:
кулинария
блюда из печени
Ингредиенты:
печень куриная - 500г
картофель - 300г
сметана 15,0% жирности - 100г
перец красный сладкий - 100г
лук репчатый - 100г
морковь - 100г
масло подсолнечное - 35г
соль поваренная пищевая - 20г
перец черный молотый - 10г
Приготовление:
Овощи хорошо помыть, морковь натереть на крупной тёрке, лук порезать тонкими полукольцами, сладкий перец нарезать соломкой.Картофель очистить и порезать кубиками.Куриную печень помыть и порезать на небольшие куски.На дно каждого горшочка влить по 1-2 столовой ложке растительного масла, а затем добавить по щепотке лука, моркови и сладкого перца.Затем выложить немного печени и добавить соль и чёрный молотый перец.Следующим слоем идёт картофель.Затем овощи — лук, морковь и сладкий перец, и печень, которую опять немного посолить и поперчить.Сверху добавить 1-2 столовые ложки сметаны.Закрыть горшочки крышками и поставить выпекаться в разогретую до 180 °С духовку на 50 минут. Затем проверить на готовность — если картофель легко прокалывается ножом, значит блюдо готово.
Приятного аппетита!
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