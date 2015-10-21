Ингредиенты:

печень куриная - 500г

картофель - 300г

сметана 15,0% жирности - 100г

перец красный сладкий - 100г

лук репчатый - 100г

морковь - 100г

масло подсолнечное - 35г

соль поваренная пищевая - 20г

перец черный молотый - 10г

Приготовление:

Овощи хорошо помыть, морковь натереть на крупной тёрке, лук порезать тонкими полукольцами, сладкий перец нарезать соломкой.Картофель очистить и порезать кубиками.Куриную печень помыть и порезать на небольшие куски.На дно каждого горшочка влить по 1-2 столовой ложке растительного масла, а затем добавить по щепотке лука, моркови и сладкого перца.Затем выложить немного печени и добавить соль и чёрный молотый перец.Следующим слоем идёт картофель.Затем овощи — лук, морковь и сладкий перец, и печень, которую опять немного посолить и поперчить.Сверху добавить 1-2 столовые ложки сметаны.Закрыть горшочки крышками и поставить выпекаться в разогретую до 180 °С духовку на 50 минут. Затем проверить на готовность — если картофель легко прокалывается ножом, значит блюдо готово.