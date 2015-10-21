Ингредиенты:

Яблоки среднего размера — 4–5 шт.

Сахар — 140 г

Яичные желтки — 2 шт.

Сливочное масло — 50 г

Молоко — 120 мл

Соль — 1 щепотка

Разрыхлитель — 5 г

Мука — 180 г

Приготовление:

Из общей массы сахара отложите 2 ст. л. для посыпка пирога. Затем взбейте желтки с остальным

сахаром до полного растворения сахара. Сливочное масло растопите и разделите пополам. Одну

часть масла добавьте к желткам с сахаром, туда же добавьте молоко, 1 щепотку соли и заранее

просеянную с разрыхлителем муку. Замесите однородное тесто без комочков. Форму смажьте

маслом, вылейте тесто в форму. Яблоки очистите, разрежьте сначала на 4 части, удалите

сердцевины, затем каждую четвертинку разрежьте на дольки. Выложите яблочные дольки по кругу,

чуть утапливая в тесте, сверху полейте оставшимся растопленным маслом (25 г) и посыпьте

отложенным сахаром. Выпекайте пирог в заранее разогретой до 180 ºC духовке 35 минут. Готовый

пирог присыпьте сахарной пудрой.