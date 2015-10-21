Ингредиенты:
Яблоки среднего размера — 4–5 шт.
Сахар — 140 г
Яичные желтки — 2 шт.
Сливочное масло — 50 г
Молоко — 120 мл
Соль — 1 щепотка
Разрыхлитель — 5 г
Мука — 180 г
Приготовление:
Из общей массы сахара отложите 2 ст. л. для посыпка пирога. Затем взбейте желтки с остальным
сахаром до полного растворения сахара. Сливочное масло растопите и разделите пополам. Одну
часть масла добавьте к желткам с сахаром, туда же добавьте молоко, 1 щепотку соли и заранее
просеянную с разрыхлителем муку. Замесите однородное тесто без комочков. Форму смажьте
маслом, вылейте тесто в форму. Яблоки очистите, разрежьте сначала на 4 части, удалите
сердцевины, затем каждую четвертинку разрежьте на дольки. Выложите яблочные дольки по кругу,
чуть утапливая в тесте, сверху полейте оставшимся растопленным маслом (25 г) и посыпьте
отложенным сахаром. Выпекайте пирог в заранее разогретой до 180 ºC духовке 35 минут. Готовый
пирог присыпьте сахарной пудрой.
Приятного аппетита!