Пятница, 20 Мая 2022 г. 05:11
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Заправка из авокадо вместо майонеза
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Метки:
кулинария
соусы
Ингредиенты:
Пюре из спелого авокадо — ⅔ стак.
Белый или яблочный уксус — 2 ч. л.
Лимонный сок — 2 ч. л.
Сушеный чеснок — ⅛ ч. л.
Соль — ¼ ч. л.
Вода — ¼ стак.
Растительное масла или вода — 2 ст. л.
Приготовление:
Смешайте все ингредиенты в блендере до однородности. Добавьте больше
масла или воды, если хотите получить более жидкую консистенцию. Храните
в холодильнике 3–4 дня.
Приятного аппетита!
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