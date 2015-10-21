Ингредиенты:

Пюре из спелого авокадо — ⅔ стак.

Белый или яблочный уксус — 2 ч. л.

Лимонный сок — 2 ч. л.

Сушеный чеснок — ⅛ ч. л.

Соль — ¼ ч. л.

Вода — ¼ стак.

Растительное масла или вода — 2 ст. л.

Приготовление:

Смешайте все ингредиенты в блендере до однородности. Добавьте больше

масла или воды, если хотите получить более жидкую консистенцию. Храните

в холодильнике 3–4 дня.