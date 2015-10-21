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Создан: 21.10.2015
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Заправка из авокадо вместо майонеза

Пятница, 20 Мая 2022 г. 05:11 + в цитатник

​Заправка из авокадо вместо майонеза

Ингредиенты:
Пюре из спелого авокадо — ⅔ стак. 
Белый или яблочный уксус — 2 ч. л. 
Лимонный сок — 2 ч. л.
Сушеный чеснок — ⅛ ч. л. 
Соль — ¼ ч. л. 
Вода — ¼ стак. 
Растительное масла или вода — 2 ст. л.
Приготовление:
 Смешайте все ингредиенты в блендере до однородности. Добавьте больше
масла или воды, если хотите получить более жидкую консистенцию. Храните
в холодильнике 3–4 дня.
Приятного аппетита!
Рубрики:  рецепты
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