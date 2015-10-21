Четверг, 13 Января 2022 г. 05:49
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Фруктовый творожный пирог
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Метки:
кулинария
выпечка
десерты
пироги
Ингредиенты:
Мука — 320 г
Вода холодная — 1-2 ст. л.
Мука для заливки — 2 ст. л.
Масло сливочное — 100 г
Желтки — 2 шт.
Сахар — 130 г
Творог — 200 г
Сметана — 200 г
Фрукты или ягоды по вкусу — 200 г
Яйца — 2 шт.
Приготовление:
Из муки, масла, желтков и 1-2 ст. л. холодной воды замесить тесто и распределить по форме. В чаше перемешать перетертый через сито творог, сахар, яйца, сметану и 2 ст л. муки. Половину смеси вылить на тесто и выложить кусочки любимых фруктов. Сверху вылить остальную заливку. Отправить в нагретую до 180 °С духовку на 35-40 мин.
Приятного аппетита!
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