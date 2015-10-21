Ингредиенты:

Мука — 320 г

Вода холодная — 1-2 ст. л.

Мука для заливки — 2 ст. л.

Масло сливочное — 100 г

Желтки — 2 шт.

Сахар — 130 г

Творог — 200 г

Сметана — 200 г

Фрукты или ягоды по вкусу — 200 г

Яйца — 2 шт.

Приготовление:

Из муки, масла, желтков и 1-2 ст. л. холодной воды замесить тесто и распределить по форме. В чаше перемешать перетертый через сито творог, сахар, яйца, сметану и 2 ст л. муки. Половину смеси вылить на тесто и выложить кусочки любимых фруктов. Сверху вылить остальную заливку. Отправить в нагретую до 180 °С духовку на 35-40 мин.