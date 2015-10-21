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Создан: 21.10.2015
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Королевская маска для лица

Вторник, 01 Декабря 2020 г. 06:53 + в цитатник
Рецепт чрезвычайно эффективной омолаживающей маски,
которую рекомендуется делать дома уже с 25 лет…
Королевская маска для лица
Ингредиенты:
-100 г сливок;
-1 яичный желток;
-1 столовая ложка меда;
-2 столовые ложки коньяка;
-1 столовая ложка лимонного сока.
Приготовление:
Ингредиенты растереть и нанести на лицо на 1 час. После удалить остатки
маски теплой водой.
Такая королевская маска придаст коже гладкость и бархатистость, а также
слегка осветляет цвет лица. Остатки крема можно хранить в холодильнике в
стеклянной емкости.
Будьте красивы!
Рубрики:  рецепты
здоровье
красота


Процитировано 41 раз
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