Рецепт чрезвычайно эффективной омолаживающей маски,

которую рекомендуется делать дома уже с 25 лет…

Ингредиенты:

-100 г сливок;

-1 яичный желток;

-1 столовая ложка меда;

-2 столовые ложки коньяка;

-1 столовая ложка лимонного сока.

Приготовление:

Ингредиенты растереть и нанести на лицо на 1 час. После удалить остатки

маски теплой водой.

Такая королевская маска придаст коже гладкость и бархатистость, а также

слегка осветляет цвет лица. Остатки крема можно хранить в холодильнике в

стеклянной емкости.