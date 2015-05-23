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Как убрать жир с живота и отвисший живот?!
Если посчитать, сколько раз за всю жизнь отдельному индивиду доводится видеть отвисшие животы, то выяснится, что чуть ли не половина знакомых ему людей обладает этим «достоинством». Что интересно: нередко о том, чтобы убрать жир с живота, мечтают вполне себе стройные в остальных местах мужчины и женщины.
Однако именно живот чаще всего портит их почти идеальные фигуры. А виной всему такие банальные аспекты, как неправильное питание и гиподинамия. Мы расскажем, как убрать жир с живота и избавиться от обвисшего живота раз и навсегда! После новогодних застолий эта тема особенно актуальна.
Как избавиться от обвисшего живота
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