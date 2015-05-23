Записи Друзья Комментарии
Путь к истинной себе
Аватар Путь_к_истинной_себе

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Путь_к_истинной_себе

 -Подписка по e-mail

 

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 23.05.2015
Записей: 18352
Комментариев: 5650
Написано: 24072



Как убрать жир с живота и отвисший живот?!

Четверг, 23 Июля 2020 г. 17:34 + в цитатник

Kas kaltas dėl riebios veido ir galvos odos? - Grožio Portalas ...

Если посчитать, сколько раз за всю жизнь отдельному индивиду доводится видеть отвисшие животы, то выяснится, что чуть ли не половина знакомых ему людей обладает этим «достоинством». Что интересно: нередко о том, чтобы убрать жир с живота, мечтают вполне себе стройные в остальных местах мужчины и женщины.

Однако именно живот чаще всего портит их почти идеальные фигуры. А виной всему такие банальные аспекты, как неправильное питание и гиподинамия. Мы расскажем, как убрать жир с живота и избавиться от обвисшего живота раз и навсегда! После новогодних застолий эта тема особенно актуальна.

Как избавиться от обвисшего живота

Читать далее…

Рубрики:  Красота
Полезное


Процитировано 28 раз
Понравилось: 14 пользователям
Нравится



Mjja   обратиться по имени Пятница, 24 Июля 2020 г. 05:36 (ссылка)
БлагоДарю.
Ответить С цитатой В цитатник
Liudmila_Sceglova   обратиться по имени Пятница, 24 Июля 2020 г. 11:56 (ссылка)
Благодарю!
Пусть день принесёт только радость!!!
Ответить С цитатой В цитатник
Комментировать К дневнику Страницы: [1] [Новые]
 

Добавить комментарий:
Текст комментария: смайлики

Проверка орфографии: (найти ошибки)

Прикрепить картинку:

 Переводить URL в ссылку
 Подписаться на комментарии
 Подписать картинку


О проекте