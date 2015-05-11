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Новый салат из капусты. Просто и вкусно: готовлю два раза в день

Пятница, 15 Апреля 2022 г. 12:03 + в цитатник

Такой салат относится к легким, но очень аппетитным и оригинальным. Для готовки вам потребуются самые обычные продукты, но сочетание будет просто роскошным.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • капуста, 200 г;
  • лук красный или обычный, морковь по 1 шт;
  • огурцы соленые, 3 шт;
  • сыр, 150 г;
  • горошек зеленый, 4 ст.л;
  • сметана и майонез в равных количествах;
  • соль, перец, зелень, чеснок свежий или сухой.

Процесс приготовления

Капусту тонко шинкуем. Выбирайте такой кочан, чтобы листья были не толстые, сочный.

Лук режем тонкими полукольцами.

Морковь трем на крупной терке.

Огурчики режем произвольно или тонкой соломкой.

Зелень мелко рубим.

Добавляем в салат горошек, тертый на крупной терке сыр. Если вы не любите зеленый горошек, сладкая консервированная кукуруза отлично подходит  в качестве замены.

Добавляем сухой или свежий чеснок по своему вкусу.

Сметану и майонез смешиваем в равных количествах или берите только сметану или только соус.

Перемешиваем салат, пробуем и если необходимо, досаливаем.

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