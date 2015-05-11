Записи Друзья Комментарии
Растимул
Аватар Растимул

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Растимул

 -Подписка по e-mail

 

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 11.05.2015
Записей: 11576
Комментариев: 8686
Написано: 20335


Очень вкусное мясо в духовке: Дело в особом маринаде

Четверг, 13 Февраля 2020 г. 16:21 + в цитатник

Мясо, запеченное по этому способу в духовке, получается изумительно вкусной. Самое главное — это маринад, в котором будем мариновать ребрышки. У меня сегодня свиные ребрышки, но по такому рецепту можно приготовить любое мясо. Попробуйте, Вам обязательно понравится.

Читать далее:

Рубрики:  Кулинария


Процитировано 74 раз
Понравилось: 33 пользователям
Нравится

Комментировать К дневнику Страницы: [1] [Новые]


liberiana   обратиться по имени Пятница, 14 Февраля 2020 г. 06:30 (ссылка)
Вкуснятина!
Ответить С цитатой В цитатник
СКАРЛЕТТ-_Батлер_был_давно   обратиться по имени Пятница, 14 Февраля 2020 г. 13:55 (ссылка)
Обожаю рёбрышки!Спасибо!
Ответить С цитатой В цитатник
GalinaAR   обратиться по имени Пятница, 14 Февраля 2020 г. 21:24 (ссылка)
Спасибо!
Ответить С цитатой В цитатник
Ella_123   обратиться по имени Суббота, 15 Февраля 2020 г. 20:31 (ссылка)
Спасибо!
Ответить С цитатой В цитатник
Фирсида_Акчурина   обратиться по имени Понедельник, 17 Февраля 2020 г. 18:01 (ссылка)
Благодарю, Интересный рецепт!
Ответить С цитатой В цитатник
Комментировать К дневнику Страницы: [1] [Новые]
 

Добавить комментарий:
Текст комментария: смайлики

Проверка орфографии: (найти ошибки)

Прикрепить картинку:

 Переводить URL в ссылку
 Подписаться на комментарии
 Подписать картинку


О проекте