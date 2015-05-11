Мясо, запеченное по этому способу в духовке, получается изумительно вкусной. Самое главное — это маринад, в котором будем мариновать ребрышки. У меня сегодня свиные ребрышки, но по такому рецепту можно приготовить любое мясо. Попробуйте, Вам обязательно понравится.

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