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Сливочное масло и манка: мощный удар по вееру морщин + увлажнение

Среда, 12 Февраля 2025 г. 08:42 + в цитатник

Сливочное масло для лица Сочетание сливочного масла и манной крупы воистину животворящее. Манка содержит крахмал, растительный белок, клетчатку, для кожи это бесценное питание. Применив такую простую масочку всего 1 раз, можно заметить шикарный эффект! Но, конечно же, лучше провести курс и не полениться делать омолаживающую процедуру в течение 7 дней.

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