Сливочное масло для лица Сочетание сливочного масла и манной крупы воистину животворящее. Манка содержит крахмал, растительный белок, клетчатку, для кожи это бесценное питание. Применив такую простую масочку всего 1 раз, можно заметить шикарный эффект! Но, конечно же, лучше провести курс и не полениться делать омолаживающую процедуру в течение 7 дней.

Читать далее