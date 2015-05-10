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Волшебный Свет Души
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Создан: 10.05.2015
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Написано: 46044


Мне 60 лет, и это растение вернуло к жизни мой организм

Среда, 22 Января 2020 г. 11:41 + в цитатник

Поддержание здоровья — не простая работа. Со временем, наши органы и функции организма ухудшаются, что приводит к таким проблемам, как потеря зрения или непроходимость толстой кишки. Иногда, в печени может накапливаться слишком много жира, что вызывает многочисленные проблемы, которые, безусловно, влияют на общее состояние здоровья.

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Рубрики:  Красота и здоровье


Процитировано 17 раз
Понравилось: 22 пользователям
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TAYACH-47   обратиться по имени Четверг, 23 Января 2020 г. 05:41 (ссылка)
Согласна, овощ замечательный, вот только хочу спросить - чистить свеклу и потом варить, тогда потеряется много вкуса, уйдет в воду...
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Аноним   обратиться по имени Четверг, 23 Января 2020 г. 11:37 (ссылка)
А лучше завернуть в фольгу чисто помытую свеклу и запекать,и тогда овощ оставит все свои полезные свойства.
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Liudmila_Sceglova   обратиться по имени Четверг, 23 Января 2020 г. 12:28 (ссылка)
С благодарностью.
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Avi-Tal   обратиться по имени Четверг, 23 Января 2020 г. 14:29 (ссылка)
Благодарю!
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