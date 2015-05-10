Среда, 22 Января 2020 г. 11:41
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Мне 60 лет, и это растение вернуло к жизни мой организм
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Поддержание здоровья — не простая работа. Со временем, наши органы и функции организма ухудшаются, что приводит к таким проблемам, как потеря зрения или непроходимость толстой кишки. Иногда, в печени может накапливаться слишком много жира, что вызывает многочисленные проблемы, которые, безусловно, влияют на общее состояние здоровья.
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