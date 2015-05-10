Чеснок против герпеса Среда, 22 Января 2020 г. 05:20 ( Среда, 22 Января 2020 г. 05:20 ( ссылка

Чеснок обладает противовирусными свойствами и в народной медицине применяется для лечения герпеса. В течение 15 лет у меня были рецидивы герпеса на глазах (офтальмогерпес, герпетический кератит). Лечение амбулаторно и в стационаре клиники глазных болезней не помогало и рецидивы кератита продолжались. Cовременная медицина не может 100% предотвращать рецидивы герпеса, в том числе и герпетического кератита.



Пытаясь решить проблему самостоятельно, я обратил свое внимание на природное противовирусное средство- чеснок, применяемый для лечения герпеса на губах. Непосредственное введение сока чеснока в глаза невозможно из-за сильного жжения и раздражения глаз. Экспериментируя на себе, я установил, что чеснок можно безопасно вводить в глаза через кожу век закрытых глаз путем смачивания их соком чеснока, разбавленным водой. Введение лекарственных средств в человека через его кожу (трансдермальный путь) применяется в медицине, но не в глазах.

Фитонциды чеснока (сегодня их называют Аллицином) через кожу век попадают в глаза и препятствуют размножению вируса герпеса. В глазах нет жжения и они остаются спокойными.



В сборнике «Современная медицина: новые подходы и актуальные исследования: сб. ст. по материалам XXII Международной научно-практической конференции «Современная медицина: новые подходы и актуальные исследования». – № 4(20). – М., Изд. «Интернаука», 2019» опубликован мой доклад «ЛИЧНЫЙ ОПЫТ ПРОТИВОРЕЦИДИВНОЙ ТЕРАПИИ ГЕРПЕТИЧЕСКОГО КЕРАТИТА АЛЛИЦИНОМ ЧЕСНОКА» », заканчивающийся выводами:

«1) Аллицин чеснока можно безопасно вводить в конъюнктиву глаза трансдермальным путем через веки.

2) Разработан метод супрессивной терапии ГК аллицином чеснока, позволивший автору прожить более 18 лет без рецидивов.»



Эффективность противорецидивной терапии герпетического кератита чесноком подтверждается отзывами больных в МедКруг «Все самое интересное по теме «Кератит»» в сообщениях от 21/04/15; 15/06/15; 21/09/15; 10/03/16; 18/03/19; на сайте «Современная офтальмология» в теме «Личный опыт профилактики герпетического кератита» и на других сайтах в Интернете. Из отзывов следует, что наибольшее время жизни без рецидивов глазного герпеса у нескольких человек на настоящее время уже более 4 лет.



Чесноком можно не допускать рецидивы генитального герпеса, герпетического стоматита, герпеса на губах и в других местах на лице. Подробнее можно прочитать в моих сообщениях на сайте МедКруг в темах "Все самое интересное в теме «Герпес»», "Чеснок против генитального герпеса".

Боящимся запаха чеснока замечу, что при использовании чеснока по этому методу НЕТ запаха.