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Она пела про радость, гордость, любовь...( Ольга Воронец )
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12 февраля 1926 года в Смоленске в семье пианистки и профессионального певца родилась выдающаяся исполнительница, народная артистка РСФСР Ольга Борисовна Воронец. Её необыкновенный голос покорял, а песни моментально становились народными. Её звали "Золотым голосом СССР". В 1956 году на Международном фольклорном фестивале во Франции песня "Калинка" в исполнении Воронец пользовалась таким успехом, что певицу так и прозвали Ольга-Калинка. Гастролировала во многих городах СССР, за рубежом: во всех социалистических странах, в Японии, США, Дании...Песни Ольги Борисовны всегда были пронизаны чувствами сострадания, любви, человечности.
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