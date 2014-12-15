Тыквенный манник Для приготовления понадобится: Два стакана протёртой тыквы 25...Рецепт вкуснейшего мяса для закуски или бутербродов - (0)
Рецепт вкуснейшего мяса для закуски или бутербродов Необходимые ингредиенты для приготовлени...Курица, брокколи и грибы - (0)
Курица,брокколи и грибы Нам понадобятся: Куриная грудинка – 500 грамм Бр...Печенье - (0)
Печенье Подготовьте необходимые продукты: 200 грамм муки 200 грамм плавленого ...Вкусное блюдо с грибами "картофельные лапти" - (0)
Вкусное блюдо с грибами "картофельные лапти" Необходимые ингредиенты для приготовления карто...
|
Упражнения против головокружений при шейном остеохондрозе
1. Медленно, с усилием вытягивайте шею вверх (голову при этом задирать не нужно, смотреть перед собой). Удерживайте напряжение в шее несколько секунд, затем расслабьте шею. Повторите 10 раз.
2. Медленно, с усилием поверните голову налево до упора. Задержитесь в таком положении несколько секунд, затем расслабьте мышцы и вернитесь в исходное положение. 10 раз.
3. Медленно, с усилием поверните голову направо до упора. Задержитесь в таком положении несколько секунд, затем расслабьте мышцы и вернитесь в исходное положение. 10 раз
4. Медленно, с усилием опустите голову, коснувшись подбородком груди. Удерживайте напряжение в мышцах несколько секунд, затем расслабьте мышцы и поднимите голову. 10 раз.
5. Медленно, с усилием отклоняйте голову назад как можно дальше. Удерживайте напряжение в мышцах несколько секунд, затем расслабьте мышцы и вернитесь в исходное положение. 10 раз.
6. «Пишите» носом цифры от 1 до 10 и от 10 до 15 раз.
Повторяйте каждое упражнение сначала по 3-4 раза. Постепенно увеличивайте количество повторов.
https://www.polsov.com/24664-uprazhnenija-protiv-g...pri-sheinom-osteohondroze.html
|Рубрики:
|здоровье
|Комментировать
|« Пред. запись — К дневнику — След. запись »
|Страницы: [1] [Новые]