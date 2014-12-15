1. Медленно, с усилием вытягивайте шею вверх (голову при этом задирать не нужно, смотреть перед собой). Удерживайте напряжение в шее несколько секунд, затем расслабьте шею. Повторите 10 раз.

2. Медленно, с усилием поверните голову налево до упора. Задержитесь в таком положении несколько секунд, затем расслабьте мышцы и вернитесь в исходное положение. 10 раз.

3. Медленно, с усилием поверните голову направо до упора. Задержитесь в таком положении несколько секунд, затем расслабьте мышцы и вернитесь в исходное положение. 10 раз

4. Медленно, с усилием опустите голову, коснувшись подбородком груди. Удерживайте напряжение в мышцах несколько секунд, затем расслабьте мышцы и поднимите голову. 10 раз.

5. Медленно, с усилием отклоняйте голову назад как можно дальше. Удерживайте напряжение в мышцах несколько секунд, затем расслабьте мышцы и вернитесь в исходное положение. 10 раз.

6. «Пишите» носом цифры от 1 до 10 и от 10 до 15 раз.

Повторяйте каждое упражнение сначала по 3-4 раза. Постепенно увеличивайте количество повторов.

https://www.polsov.com/24664-uprazhnenija-protiv-g...pri-sheinom-osteohondroze.html