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ира пичурова
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​Упражнения против головокружений при шейном остеохондрозе

Среда, 06 Сентября 2023 г. 17:01 + в цитатник

5774028_sheya (676x508, 75Kb)

1. Медленно, с усилием вытягивайте шею вверх (голову при этом задирать не нужно, смотреть перед собой). Удерживайте напряжение в шее несколько секунд, затем расслабьте шею. Повторите 10 раз.

2. Медленно, с усилием поверните голову налево до упора. Задержитесь в таком положении несколько секунд, затем расслабьте мышцы и вернитесь в исходное положение. 10 раз.

3. Медленно, с усилием поверните голову направо до упора. Задержитесь в таком положении несколько секунд, затем расслабьте мышцы и вернитесь в исходное положение. 10 раз

4. Медленно, с усилием опустите голову, коснувшись подбородком груди. Удерживайте напряжение в мышцах несколько секунд, затем расслабьте мышцы и поднимите голову. 10 раз.

5. Медленно, с усилием отклоняйте голову назад как можно дальше. Удерживайте напряжение в мышцах несколько секунд, затем расслабьте мышцы и вернитесь в исходное положение. 10 раз.

6. «Пишите» носом цифры от 1 до 10 и от 10 до 15 раз.

Повторяйте каждое упражнение сначала по 3-4 раза. Постепенно увеличивайте количество повторов.

 

https://www.polsov.com/24664-uprazhnenija-protiv-g...pri-sheinom-osteohondroze.html

 

Рубрики:  здоровье
Метки:  

Процитировано 5 раз
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зуева_татьяна   обратиться по имени Четверг, 07 Сентября 2023 г. 10:56 (ссылка)
Спасибо!
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