Многим людям, особенно представителям более старших возрастных групп, знакомо ощущение покалывания, «ползания мурашек», неловкости, онемения в руках, особенно по ночам. Однако симптом может наблюдаться в любом возрасте. Основной и самой частой причиной, по которой немеют руки по ночам, является шейный остеохондроз или отложение солей в шейном отделе позвоночника. Недуг этот встречается у 70% населения в возрасте старше 50 лет, но процесс начинается уже после преодоления 30-летнего рубежа. Сейчас все чаще можно встретить остеохондроз и у подростков.

Среди других причин неприятных ощущений в руках выделяют болезни сердца и кровеносной системы, атеросклероз, атеротромбоз сосудов, сахарный диабет, гипертоническую болезнь, полиартрит мелких суставов, воспаления в самих нервах, недостаток витаминов группы В. В отсутствие какой-либо патологии онемение в руках может возникнуть при неправильно подобранной подушке либо нефизиологичном положении тела и, прежде всего, рук, во время сна. Многие имеют привычку спать с запрокинутыми вверх либо подложенными под голову руками, что затрудняет кровообращение в верхних конечностях.

Как немеют руки ночью

Неприятные ощущения могут быть очень разнообразными по своей локализации. Очень редко можно встретить онемение всей руки.

Чаще немеет какая-либо ее часть, что полностью зависит от причины болезни:

1. Шейный остеохондроз, спондилез, грыжа либо протрузия межпозвонковых дисков шейного отдела позвоночного столба, особенно когда патологический процесс локализуется в нижних шейных сегментах (С5-С7). Именно из этой части спинного мозга выходят нервы, идущие к рукам.

При этом, в зависимости от страдающего нервного корешка, онемение может локализоваться:

по внутренней поверхности руки, от плеча до кончиков 5 и половины 4 пальцев кисти (С7);

по задней стороне плеча и предплечья, задней поверхности 2 и 3 пальцев (С6);

по боковой части руки до большого и указательного пальцев (С5).

При распространенном патологическом процессе нижнешейного отдела расположение онемения может быть разным. Головная боль при шейном остеохондрозе — тоже не редкость.

2. Синдром запястного канала — сдавление нервов, идущих к кисти, в узком канале, образованном костями запястья. Возникает при длительной деятельности, связанной с однотипной нагрузкой на кисти по типу сгибательно-разгибательных движений (работа за компьютером, игра на музыкальных инструментах, сборка деталей, конвеер). При этом наблюдается онемение всей кисти либо ее частей строго ниже запястья, иногда наблюдается онемение пальцев рук. Вышележащие отделы руки в патологический процесс не вовлекаются.

3. Полиартрит мелких суставов кисти. Здесь характерно наличие проявлений лишь в пальцах.

4. При патологии плечевого либо локтевого суставов симптомы будут возникать в нижележащих отделах верхней конечности.

5. Сахарный диабет и другие нарушения обмена веществ (болезни печени, почек, эндокринная патология). Сюда же можно отнести и злоупотребление алкоголем и никотином, так как механизм развития патологии очень похож. Онемение при этом имеет «восходящий» характер, начинается с более удаленных отделов и постепенно, со временем, «поднимается» вверх. Происходит это по мере вовлечения более крупных сосудов. Поражаются обычно сразу две руки, ощущения симметричны.

6. При гипертонической болезни немота рук по ночам появляется только при повышенном уровне кровяного давления.

7. Особое значение имеет онемение рук при заболеваниях сердца. Здесь следует обращать внимание на то, какая именно рука немеет. При возникновении неприятных ощущений в правой руке, это с большим процентом вероятности можно «списать» на шейный остеохондроз. А вот онемение левой руки может быть признаком серьезных проблем с сердцем, таких как стенокардия или инфаркт. Если онемение левой руки возникло внезапно, особенно ночью, и не проходит в течение часа, обращение к врачу обязательно.

Что делать, если во сне немеют руки

1. Попытаться устранить все возможные факторы:

заменить подушку;

выбирать более удобную позу для сна, часто меняя положение, чтобы не давать сосудам пережиматься;

исключить употребление алкоголя и никотина, особенно на ночь;

не заниматься перед сном работой, связанной с нагрузкой на руки.

2. Упражнения при возникновении онемения рук по ночам:

не вставая с кровати, лечь на спину и вытянуть руки вверх, сгибать и разгибать пальцы 50 раз, затем положить руки вдоль тела и повторить упражнение;

вращательные движения в запястьях;

встать и сомкнуть руки за спиной в замок, попытаться поднять их как можно выше;

в легких случаях достаточно просто встряхнуть руками.

3. Расслабить напряженные шейные мышцы можно легким самомассажем перед сном и в течение дня. Достаточно просто растирать шею ладошками, можно при этом пользоваться противовоспалительными мазями (найз, фастум гель).

4. При отсутствии противопоказаний и в зависимости от причины могут быть использованы физиотерапевтические процедуры:

магнитотерапия на шею;

фонофорез, дарсонвализация рук;

парафин на кисти рук, предплечья;

электрофорез с лидазой на область запястного канала.

5. Народные средства:

медовый компресс: намазать мед на немеющие участки рук тонким слоем, укутать и оставить на всю ночь, курс 7-10 процедур;

багульник болотный: 5 ст.л. измельченного сырья залить 1 стакан яблочного уксуса, настоять в течение недели и использовать для растираний немеющих участков;

стакан горячей воды каждое утро натощак поможет укрепить стенки сосудов.

Защемление локтевого нерва

Локтевой нерв помогает контролировать мышцы предплечья, которые позволяют человеку держать предметы. Он также обеспечивает чувствительность мизинца и половины безымянного пальца рядом с мизинцем как на передней, так и на тыльной стороне ладони.

Локтевой нерв также отвечает за онемение, боль или шок, которые вы можете почувствовать при ударе по внутренней стороне локтя. Защемление локтевого нерва обычно возникает из-за слишком сильного давления на локоть или запястье. Если вы спите, сложив руки внутрь или под себя, вы можете почувствовать онемение в:

Ваш мизинец и безымянный палец

Часть ладони под этими пальцами

Тыльная сторона ладони под этими пальцами

Продолжающаяся компрессия локтевого нерва может способствовать развитию синдрома локтевого канала. Если онемение сопровождается болью или слабостью, запишитесь на прием к врачу. Доктор порекомендует лечебные упражнения, которые необходимо выполнять дома или назначит ношение лучевого бандажа.

Защемление срединного нерва

Срединный нерв контролирует мышцы и ощущения в указательном и средних пальцах. Он также отвечает за мышцы и ощущения со стороны среднего пальца, безымянных пальцев и большого пальца со стороны ладони. Защемление срединного нерва чаще всего происходит у локтя или запястья, поэтому свернувшись калачиком в позе эмбриона, вы можете почувствовать онемение: на передней (ладони) стороне большого, указательного, среднего и половины безымянного пальцавокруг основания большого пальца со стороны ладони Продолжительное сжатие срединного нерва на запястье может способствовать развитию синдрома запястного канала, хотя положение во сне обычно не является его причиной.

Защемление лучевого нерва

Лучевой нерв контролирует мышцы, используемые для разгибания пальцев и запястья. Он также отвечает за мышцы и ощущения на тыльной стороне кисти и большого пальца. Слишком сильное давление над запястьем или вдоль предплечья может привести к защемлению лучевого нерва. Например, сон на руке или запястье может вызвать онемение: в указательном пальцена тыльной стороне большого пальцав лямке между указательным и большим пальцами. Давление на лучевой нерв также может привести к состоянию, называемому синдромом лучевого канала, но обычно при этом состоянии у вас не будет онемения пальцев или руки. Вместо этого вы, скорее всего, почувствуете боль в предплечье, локте и запястье.Как избежать онемения? Обычно компрессию нерва можно контролировать, периодически меняя положение для сна.

Вот несколько советов, которые могут помочь: Избегайте сна в позе эмбриона.

Сон с согнутыми руками и локтями может оказать большее давление на нервы и вызвать онемение. Постарайтесь плотно заправлять одеяла, чтобы вам было труднее перевернуться и свернуться калачиком во сне.

Если вы спите на животе, постарайтесь держать руки по бокам. Сон с ними под телом может оказать на них слишком сильное давление и вызвать онемение.Спите, положив руки по бокам, а не над головой. Сон с руками над головой может вызвать онемение из-за нарушения кровообращения в руках.Не складывайте руки подушкой во время сна. Вес вашей головы может оказывать давление на ваши запястья или локтя и сдавливать нерв. Конечно, во сне сложно контролировать движения своего тела. Если вам сложно удерживать локти и запястья прямыми в течение ночи, вы можете попробовать носить фиксирующий бандаж во время сна. Это предотвратит перемещение ваших локтей или запястий.Когда обратиться к врачу при онемении рук? Если вы пробовали спать в разных позах, но все еще просыпаетесь с онемением рук, вы можете записаться на прием к врачу.

Также обратитесь к врачу, если у вас есть:

онемение, которое длится весь деньонемение в других частях вашего тела, таких как плечи, шея или спинаонемение обеих рук или только одной части рукимышечная слабость

неуклюжесть в руках или пальцах

слабые рефлексы в руках или ногах

боль в руках или руках

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