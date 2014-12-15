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Крем для шеи после 50-ти
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Как ни крути, а шея выдает возраст женщины. Многие стараются прикрыть шею свитерами с высоким горлом, косынками и т.д. Но при правильном уходе можно избежать этого, особенно после 50-ти лет.
Самый простой способ ухода за кожей шеи – это крем. Крем можно купить в магазине, а можно сделать и самой. Рецепт очень простой, а эффект потрясающий! Как приготовить этот крем для шеи и декольте, читайте дальше.
Нам нужно:
очень жирная сметана - 100 грамм
желток - 1 шт.
водка или одеколон - 1 чайн.
ложка сок 0,5 лимона
огурец - 1 шт.
Приготовление:
Сметана должна быть очень жирная. Разотрите её с желтком, добавьте водку и сок лимончика. Огурец натрите и добавляйте по желанию. Кому-то больше нравится без него, кому-то с ним. Домашний крем готов.
Теперь ему нужно настояться несколько дней в холодильнике. Храните его в закрытой емкости и набирайте всегда чистой ложкой, чтобы он вдруг не испортился. Крем не только питает и увлажняет кожу, но и отбеливает ее. Кстати, те, кто им пользуется постоянно, не страдает в старости от старческих пятнышек в области декольте и шеи.
И еще один рецепт крема, ингредиенты для которого можно купить в аптеке:
Ингредиенты:
— 1 столовая ложка вазелина
— 1 столовая ложка ланолина
— 1 чайная ложка меда
— 1 чайная ложка масла жожоба
— 1 чайная ложка масла виноградных косточек
— 1 желток
Приготовление крема:
Ланолин с вазелином растопить на водяной бане.
Влить масло жожоба и виноградных косточек, перемешать и снять с огня.
Смесь немного остудить.
Желток растереть с медом и добавить в смесь, постоянно помешивая.
Хорошо перемешать смесь до однородного состояния.
Переложить крем в стеклянную баночку, хранить в холодильнике.
Наносить крем на шею и область декольте через день, на ночь.
https://jenskiymir.com/krasota-i-zdorove/sekrety-krasoty/4038-krem-dlya-shei-posle-50-ti.html
|Рубрики:
|красота и здоровье
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