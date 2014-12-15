

Как ни крути, а шея выдает возраст женщины. Многие стараются прикрыть шею свитерами с высоким горлом, косынками и т.д. Но при правильном уходе можно избежать этого, особенно после 50-ти лет.



Самый простой способ ухода за кожей шеи – это крем. Крем можно купить в магазине, а можно сделать и самой. Рецепт очень простой, а эффект потрясающий! Как приготовить этот крем для шеи и декольте, читайте дальше.

Нам нужно:

очень жирная сметана - 100 грамм

желток - 1 шт.

водка или одеколон - 1 чайн.

ложка сок 0,5 лимона

огурец - 1 шт.

Приготовление:

Сметана должна быть очень жирная. Разотрите её с желтком, добавьте водку и сок лимончика. Огурец натрите и добавляйте по желанию. Кому-то больше нравится без него, кому-то с ним. Домашний крем готов.

Теперь ему нужно настояться несколько дней в холодильнике. Храните его в закрытой емкости и набирайте всегда чистой ложкой, чтобы он вдруг не испортился. Крем не только питает и увлажняет кожу, но и отбеливает ее. Кстати, те, кто им пользуется постоянно, не страдает в старости от старческих пятнышек в области декольте и шеи.

И еще один рецепт крема, ингредиенты для которого можно купить в аптеке:



Ингредиенты:

— 1 столовая ложка вазелина

— 1 столовая ложка ланолина

— 1 чайная ложка меда

— 1 чайная ложка масла жожоба

— 1 чайная ложка масла виноградных косточек

— 1 желток

Приготовление крема:

Ланолин с вазелином растопить на водяной бане.

Влить масло жожоба и виноградных косточек, перемешать и снять с огня.

Смесь немного остудить.

Желток растереть с медом и добавить в смесь, постоянно помешивая.

Хорошо перемешать смесь до однородного состояния.



Переложить крем в стеклянную баночку, хранить в холодильнике.



Наносить крем на шею и область декольте через день, на ночь.

https://jenskiymir.com/krasota-i-zdorove/sekrety-krasoty/4038-krem-dlya-shei-posle-50-ti.html