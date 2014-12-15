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Крем для шеи после 50-ти

Воскресенье, 12 Апреля 2020 г. 14:46 + в цитатник

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Как ни крути, а шея выдает возраст женщины. Многие стараются прикрыть шею свитерами с высоким горлом, косынками и т.д. Но при правильном уходе можно избежать этого, особенно после 50-ти лет.


Самый простой способ ухода за кожей шеи – это крем. Крем можно купить в магазине, а можно сделать и самой. Рецепт очень простой, а эффект потрясающий! Как приготовить этот крем для шеи и декольте, читайте дальше.

 

Нам нужно:

очень жирная сметана - 100 грамм

желток - 1 шт.

водка или одеколон - 1 чайн.

ложка сок 0,5 лимона

огурец - 1 шт.

 

Приготовление:

 

Сметана должна быть очень жирная. Разотрите её с желтком, добавьте водку и сок лимончика. Огурец натрите и добавляйте по желанию. Кому-то больше нравится без него, кому-то с ним. Домашний крем готов.

 

Теперь ему нужно настояться несколько дней в холодильнике. Храните его в закрытой емкости и набирайте всегда чистой ложкой, чтобы он вдруг не испортился. Крем не только питает и увлажняет кожу, но и отбеливает ее. Кстати, те, кто им пользуется постоянно, не страдает в старости от старческих пятнышек в области декольте и шеи.

 

И еще один рецепт крема, ингредиенты для которого можно купить в аптеке:

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Ингредиенты:
— 1 столовая ложка вазелина
— 1 столовая ложка ланолина
— 1 чайная ложка меда
— 1 чайная ложка масла жожоба
— 1 чайная ложка масла виноградных косточек
— 1 желток

 

Приготовление крема:
Ланолин с вазелином растопить на водяной бане.
Влить масло жожоба и виноградных косточек, перемешать и снять с огня.
Смесь немного остудить.
Желток растереть с медом и добавить в смесь, постоянно помешивая.
Хорошо перемешать смесь до однородного состояния.

Переложить крем в стеклянную баночку, хранить в холодильнике.

Наносить крем на шею и область декольте через день, на ночь.

 

https://jenskiymir.com/krasota-i-zdorove/sekrety-krasoty/4038-krem-dlya-shei-posle-50-ti.html

Рубрики:  красота и здоровье
Метки:  


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Аноним   обратиться по имени Понедельник, 13 Апреля 2020 г. 11:22 (ссылка)
сколько можно перепечатывать этот бред? попробуте сами все это перемешать, вазелин особенно
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Фиалка36   обратиться по имени Вторник, 14 Апреля 2020 г. 06:01 (ссылка)
Благодарю

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Фиалка36   обратиться по имени Вторник, 14 Апреля 2020 г. 06:02 (ссылка)
Благодарю

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