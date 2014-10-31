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Орехи.

Четверг, 16 Марта 2023 г. 19:28 + в цитатник

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► 1. Грецкий орех
Содержит витамины группы В, витамин С, РР, железо, фосфор, йод, хиноны и дубильные вещества. Благодаря содержанию магния грецкие орехи способствуют расширению сосудов. Также эти орехи выводят из организма лишнюю жидкость из-за входящего в их состав калия.
Тем, кто желает похудеть, не стоит увлекаться грецкими орехами, так как они являются источником большого количества жиров и крайне питательны. Они снабжают растущий организм жирными кислотами, при этом не обладая холестерином, а еще содержат ценный для роста белок.
 
► 2. Фундук или лесной орех
Основные показания для потребления фундука — болезни желудка, камни в почках, ревматизм, малокровие. Благодаря жирным кислотам помогают при сердечно-сосудистых заболеваниях. Жиров в лесном орехе содержится около 70%, также он является источником углеводов и белка. В целом этот орех помогает усилить иммунитет и избавиться от гнилостных процессов в пищеварении.
 
► 3. Кедровый орех
Благодаря содержанию меди, которая помогает образованию красных кровяных телец, эти орехи полезны для мозга. Также они содержат витамины группы В, витамин Е, йод и аминокислоты. Они не содержат холестерина, легко усваиваются и насыщают наш организм многими полезными микроэлементами. Поэтому кедровые орешки очень полезны, особенно, детям.
 
► 4. Арахис
Антиоксиданты арахиса нейтрализуют свободные радикалы и сохраняют наш иммунитет.
Что немало важно, более полезен для потребления жареный арахис, так как в нем повышается уровень полифенолов, полезных для сердечно-сосудистой системы.
А с повышенным содержанием в крови холестерина борются ненасыщенные жирные кислоты. Также арахис — источник белка, растительных масел и множества витаминов: А, В1,В2, D, E.
 
► 5. Миндаль
Миндаль является профилактикой сердечно-сосудистых болезней благодаря ненасыщенным моножирам с витамином Е. Также он помогает естественному очищению организма, способствует сохранению зрения и укрепляет общее состояние здоровья. Кроме этого, миндаль хорошо влияет на уровень сахара в крови.
 
► 6. Фисташки
Фисташки являются хорошим источником энергии при умственных и физических нагрузках. К тому же они сохраняют клетки молодыми, так как богаты витамином Е и антиоксидантами.
Рубрики:  Здоровье
Природа
Метки:  

Процитировано 1 раз
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зуева_татьяна   обратиться по имени Пятница, 17 Марта 2023 г. 17:26 (ссылка)
Спасибо!! Будем не забывать ежедневно употреблять орешки!!
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