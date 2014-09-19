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Самая удивительная икона.. - (2)
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Пьём вечером стакан, а утром вы худее на 1,5 кг, за месяц уйдет до 30 кг!
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Всем кто страдает от лишних кило, советую этот чудо напиток!
За день вполне можно похудеть от 1кг до 1,5кг!!! Лично я похудела на 30 кг за месяц!
Хотя для этого ничего особого не делала, просто пила вечером этот напиток.
Предлагаем вам рецепт чудо-напитка для похудения.
Ингредиенты: корень имбиря — 1 штука длиной 10 см красные яблоки — 10-12 штук цедра и сок 2-х лимонов натуральный мед по вашему вкусу 1-2 палочки корицы вода 4-5 литров
Этот напиток не только насыщает организм полезными веществами, витаминами и микроэлементами, но и позволяет уйти лишним килограммам. Способность сжигать жир благодаря уникальным, но доступным каждому компонентам: имбирю, меду и яблокам — проявляется после систематического употребления напитка. Поэтому его необходимо ввести в рацион питания.
Имбирь — это лекарь, который укрепляет иммунную систему, улучшает кровообращение и очищает организм. Благодаря этим свойствам снижается вес, а также значительно улучшается состояние и цвет кожи.
Лимон — источник витамина С.
Мед — кладезь полезных веществ!
Корица обладает удивительными свойствами улучшать кровообращение и тонизировать организм. Ее аромат улучшает настроение.
Яблоки — источник пектинов и клетчатки, витаминов и железа.
Как приготовить напиток?
Имбирь очистите, нарежьте пластинками и поместите в кастрюлю. На яблоках сделайте небольшие надрезы и вместе с лимонной цедрой и палочками корицы добавьте к имбирю. Залейте водой (4-5 литров), доведите до кипения и проварите около 3-х минут. Снимите с огня и процедите через сито. Накройте крышкой и дождитесь, пока напиток остынет и настоится. В теплый напиток добавьте мед и лимонный сок. Сладость напитка регулируйте по своему усмотрению.
Напиток можно пить как в теплом, так и в холодном виде.
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