Записи Друзья Комментарии
ВалюшаПП
Аватар ВалюшаПП

 -Рубрики

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в ВалюшаПП


Золото осени-высшая проба...

Четверг, 01 Октября 2020 г. 09:25 + в цитатник
 

Золото осени – высшая проба, доказано. 
Сколько красивых словечек об осени сказано. 
Даже когда заливает дождями, унылая, 
Осень в слезах всё равно невозможно красивая. 
Золото осени – дар, что затмит драгоценности. 
Осень грустит, но не знает, ни слова о бедности. 
Как же прекрасны, листвой позолочены улочки. 
Как вдохновляют осенние чудо – прогулочки. 
Золото осени… Капли на листиках стразами 
Переливаются нежно оттенками разными. 
Ветер играет с листвою и ветки колышутся. 
Осени воздухом сердце никак не надышится. 
Золото осени – это природы владение. 
Даже когда накрывает печаль настроение, 
Даже когда грустью жуткой сердечко расколото, 
Ценит душа, как и прежде, осеннее золото. 

Ирина Самарина-Лабиринт.
 

 

Рубрики:  все для дневника/мои рамочки
Метки:  

Процитировано 22 раз
Понравилось: 68 пользователям
Нравится



К дневнику Страницы: [1] [Новые]
 

О проекте