Золото осени – высшая проба, доказано.

Сколько красивых словечек об осени сказано.

Даже когда заливает дождями, унылая,

Осень в слезах всё равно невозможно красивая.

Золото осени – дар, что затмит драгоценности.

Осень грустит, но не знает, ни слова о бедности.

Как же прекрасны, листвой позолочены улочки.

Как вдохновляют осенние чудо – прогулочки.

Золото осени… Капли на листиках стразами

Переливаются нежно оттенками разными.

Ветер играет с листвою и ветки колышутся.

Осени воздухом сердце никак не надышится.

Золото осени – это природы владение.

Даже когда накрывает печаль настроение,

Даже когда грустью жуткой сердечко расколото,

Ценит душа, как и прежде, осеннее золото.



Ирина Самарина-Лабиринт.