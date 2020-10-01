Четверг, 01 Октября 2020 г. 09:25
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Золото осени-высшая проба...
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Метки:
рамочка
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Золото осени – высшая проба, доказано.
Сколько красивых словечек об осени сказано.
Даже когда заливает дождями, унылая,
Осень в слезах всё равно невозможно красивая.
Золото осени – дар, что затмит драгоценности.
Осень грустит, но не знает, ни слова о бедности.
Как же прекрасны, листвой позолочены улочки.
Как вдохновляют осенние чудо – прогулочки.
Золото осени… Капли на листиках стразами
Переливаются нежно оттенками разными.
Ветер играет с листвою и ветки колышутся.
Осени воздухом сердце никак не надышится.
Золото осени – это природы владение.
Даже когда накрывает печаль настроение,
Даже когда грустью жуткой сердечко расколото,
Ценит душа, как и прежде, осеннее золото.
Ирина Самарина-Лабиринт.
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