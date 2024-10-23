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Песочные коврижки и яблочный пирог
Вкусное рассыпчатое печенье с нежной начинкой делается из самых доступных продуктов. Тесто ставится простое и быстрое, сочетается оно с любыми начинками, а сам процесс занимает минимум времени.
Начинку можно варьировать от раза к разу, получая разные десерты по одному и тому же рецепту.
Мягкий, сочный, в меру сладкий яблочный пирог точно станет одним из любимых для всей семьи — удачно, что и готовится он очень просто. Начинки в нем получается много, а тесто же такое нежное, что по вкусу напомнит настоящий заварной крем. Пирог ничем не уступит сложным тортам, здесь не формируется никакой сахарной корки сверху, за счет чего десерт выходит легким и воздушным.
Подайте пирог с шариком мороженого, как и классическую шарлотку.
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