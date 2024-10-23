Записи Друзья Комментарии
Буала
Аватар Буала

 -Рубрики

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Буала

 -Подписка по e-mail

 

 -Интересы

история россии политика и вообще всё интересное различные направления изобразительного искусства театр

 -Сообщества

Участник сообществ (Всего в списке: 2) Царство_Кулинарии Camelot_Club
Читатель сообществ (Всего в списке: 1) О_Самом_Интересном

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 01.07.2014
Записей: 10316
Комментариев: 22962
Написано: 41672


Песочные коврижки и яблочный пирог

Среда, 23 Октября 2024 г. 16:34 + в цитатник

Вкусное рассыпчатое печенье с нежной начинкой делается из самых доступных продуктов. Тесто ставится простое и быстрое, сочетается оно с любыми начинками, а сам процесс занимает минимум времени.



Начинку можно варьировать от раза к разу, получая разные десерты по одному и тому же рецепту.

РєСѓР»РёРЅР°СЂРёСЏ 105644807_Breads__1_ (300x111, 20Kb)

Подробно...

Мягкий, сочный, в меру сладкий яблочный пирог точно станет одним из любимых для всей семьи — удачно, что и готовится он очень просто. Начинки в нем получается много, а тесто же такое нежное, что по вкусу напомнит настоящий заварной крем. Пирог ничем не уступит сложным тортам, здесь не формируется никакой сахарной корки сверху, за счет чего десерт выходит легким и воздушным.



Подайте пирог с шариком мороженого, как и классическую шарлотку.

РєСѓР»РёРЅР°СЂРёСЏ 105644807_Breads__1_ (300x111, 20Kb)

Подробно...

 

Рубрики:  Кулинария/выпечка
рецепты
видео
Метки:  

Процитировано 7 раз
Понравилось: 10 пользователям
Нравится

ГалКон   обратиться по имени Среда, 23 Октября 2024 г. 17:08 (ссылка)
Добрый вечер, Елена! Спасибо большое за рецепт!
Ответить С цитатой В цитатник
Перейти к дневнику

Среда, 23 Октября 2024 г. 19:55ссылка
Буала
Добрый вечер, Галина!
Благодарю за внимание и комментарий!
ОтветитьС цитатойВ цитатникОбратиться по имени
Комментировать К дневнику Страницы: [1] [Новые]
 

Добавить комментарий:
Текст комментария: смайлики

Проверка орфографии: (найти ошибки)

Прикрепить картинку:

 Переводить URL в ссылку
 Подписаться на комментарии
 Подписать картинку


О проекте