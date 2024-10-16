Я сейчас вообще во Владимирской области на даче и интернет у меня Мегафон 4G не стационарный.

Всё загружается и вполне себе хорошо, и быстро работает.

Как в Москве работает пока не знаю, так как я на даче три с половиной месяца. Когда уезжала, то Ютуб плохо работал.

Возможно Вам надо сменить провайдера?