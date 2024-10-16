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Яблочный пирог "Облака"
Вместо привычной шарлотки попробуем приготовить нечто новое — яблочный пирог «Облака». В нем мало теста, но много сочной яблочной начинки, которую прекрасно дополняет воздушный слой взбитых белков.
Остудите пирог прямо в форме до комнатной температуры, затем аккуратно извлеките его, потянув за края пергаментной бумаги. Подавайте порционно, по желанию украсьте шариком сливочного мороженого для более насыщенного вкуса.
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