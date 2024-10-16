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Создан: 01.07.2014
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Написано: 41478


Яблочный пирог "Облака"

Среда, 16 Октября 2024 г. 22:18 + в цитатник

Вместо привычной шарлотки попробуем приготовить нечто новое — яблочный пирог «Облака». В нем мало теста, но много сочной яблочной начинки, которую прекрасно дополняет воздушный слой взбитых белков.



Остудите пирог прямо в форме до комнатной температуры, затем аккуратно извлеките его, потянув за края пергаментной бумаги. Подавайте порционно, по желанию украсьте шариком сливочного мороженого для более насыщенного вкуса.

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Подробно...

Рубрики:  Кулинария/выпечка
рецепты
видео
Метки:  

Процитировано 9 раз
Понравилось: 13 пользователям
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Lysy1010   обратиться по имени Среда, 16 Октября 2024 г. 22:24 (ссылка)
Елена.Увы...у меня Ютуб до сих пор не загружается
(а я же в Подмосковье...почему же у вас работает в Москве?)
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Среда, 16 Октября 2024 г. 22:44ссылка
Буала
Я сейчас вообще во Владимирской области на даче и интернет у меня Мегафон 4G не стационарный.
Всё загружается и вполне себе хорошо, и быстро работает.
Как в Москве работает пока не знаю, так как я на даче три с половиной месяца. Когда уезжала, то Ютуб плохо работал.
Возможно Вам надо сменить провайдера?
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Среда, 16 Октября 2024 г. 22:55ссылка
Lysy1010
Понятно...видимо как затормозили ютуб в июле,так и продолжается
но я нашла этот же ролик в контактах и просмотрела...
https://vk.com/video-103051133_456245174
интересный способ.но возни много...Спасибо Елена.
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Среда, 16 Октября 2024 г. 23:09ссылка
Буала
Я тоже не очень люблю много возиться с готовкой, но этот рецепт меня заинтересовал.
Приеду домой и попробую испечь.
Спасибо за ссылочку!
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ГалКон   обратиться по имени Среда, 16 Октября 2024 г. 23:56 (ссылка)
Спасибо большое, Елена, за рецепт! Тоже попробую испечь такой пирог.
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