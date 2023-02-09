На ладонях существуют определенные точки, рефлекторно связанные с нашими органами. Воздействуя на эти точки, можно влиять на работу соответствующих органов.

Эта древняя техника схожа с иглоукалыванием. Достаточно надавливать на нужную точку в течение 5 минут, дышать при этом следует спокойно.

1. Большой палец.

При нажатии на эту точку может решить такие проблемы, как кашель, затрудненное дыхание, а также улучшить функцию щитовидной железы.

2. Большой палец.

Эта точка может снимать депрессию, тревогу, поможет перенести стресс. Кроме того, точечный массаж этой точки облегчит головную боль, боль в желудке и поджелудочной железе..

3. Указательный палец.

Если у Вас есть заболевания почек и мочевого пузыря, рекомендуется надавливать на эту точку. Кроме того, таким образом можно уменьшить мышечные боли и боли в спине, изжогу и зубную боль. Можно избавиться от тревоги и психической напряженности.

4. Средний палец

Эта точка может помочь в регуляции работы печени и желчного пузыря.

Если вы чувствуете себя нерешительными или раздражительными, вы можете улучшить свое настроение, нажав на эту точку.

Кроме того, точечный массаж этой точки полезен для улучшения циркуляции крови и остроты зрения, он может облегчить боль при мигрени и менструальные спазмы.

5. Безымянный палец.

Массаж этой точки стимулирует функцию легких и толстого кишечника, улучшает состояние при кожных заболеваниях.

6. Мизинец.

Массаж этой точки повлияет на работу сердца, тонкого кишечника, при боле в горле, проблемах с костной тканью. Рекомендуется массировать мизинец, если вы испытываете, озабоченность, неуверенность и беспокойство.

7. Точка №7

Эта точка может помочь регулировать уровень сахара в крови.

8. Центр ладони

При нажатии на эту точку помогает устранить нарушения в работе пищеварительной системы, уменьшит боль в животе.

9. Мясистая часть ладони.

Эта точка отвечает за эндокринную систему и работу сердца

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