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Целительные точки на ладони

Четверг, 09 Февраля 2023 г. 13:49 + в цитатник

На ладонях существуют определенные точки, рефлекторно связанные с нашими органами. Воздействуя на эти точки, можно влиять на работу соответствующих органов. 

Нажмите на эти точки и через 5 минут вы увидите, что произойдет!

Эта древняя техника схожа с иглоукалыванием. Достаточно надавливать на нужную точку в течение 5 минут, дышать при этом следует спокойно. 

1. Большой палец. 
При нажатии на эту точку может решить такие проблемы, как кашель, затрудненное дыхание, а также улучшить функцию щитовидной железы. 

2. Большой палец. 
Эта точка может снимать депрессию, тревогу, поможет перенести стресс. Кроме того, точечный массаж этой точки облегчит головную боль, боль в желудке и поджелудочной железе.. 

3. Указательный палец. 
Если у Вас есть заболевания почек и мочевого пузыря, рекомендуется надавливать на эту точку. Кроме того, таким образом можно уменьшить мышечные боли и боли в спине, изжогу и зубную боль. Можно избавиться от тревоги и психической напряженности. 

4. Средний палец 
Эта точка может помочь в регуляции работы печени и желчного пузыря. 
Если вы чувствуете себя нерешительными или раздражительными, вы можете улучшить свое настроение, нажав на эту точку. 
Кроме того, точечный массаж этой точки полезен для улучшения циркуляции крови и остроты зрения, он может облегчить боль при мигрени и менструальные спазмы. 

5. Безымянный палец. 
Массаж этой точки стимулирует функцию легких и толстого кишечника, улучшает состояние при кожных заболеваниях. 

6. Мизинец. 
Массаж этой точки повлияет на работу сердца, тонкого кишечника, при боле в горле, проблемах с костной тканью. Рекомендуется массировать мизинец, если вы испытываете, озабоченность, неуверенность и беспокойство. 

7. Точка №7 
Эта точка может помочь регулировать уровень сахара в крови. 

8. Центр ладони 
При нажатии на эту точку помогает устранить нарушения в работе пищеварительной системы, уменьшит боль в животе. 

9. Мясистая часть ладони. 
Эта точка отвечает за эндокринную систему и работу сердца

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Рубрики:  здоровье
полезные советы
Метки:  

Процитировано 10 раз
Понравилось: 16 пользователям
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Валентина-л-1   обратиться по имени Четверг, 09 Февраля 2023 г. 14:21 (ссылка)
Спасибо.
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Четверг, 09 Февраля 2023 г. 18:27ссылка
Буала
На здоровье!
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Radeia   обратиться по имени Четверг, 09 Февраля 2023 г. 15:19 (ссылка)
Благодарю!
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Четверг, 09 Февраля 2023 г. 18:27ссылка
Буала
На здоровье!
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babeta-liza   обратиться по имени Четверг, 09 Февраля 2023 г. 18:56 (ссылка)
Благодарю!
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Пятница, 10 Февраля 2023 г. 16:30ссылка
Буала
На здоровье!
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ГалКон   обратиться по имени Четверг, 09 Февраля 2023 г. 20:33 (ссылка)
Спасибо большое, Елена, взяла на вооружение (процитировала)!
Доброго вам вечера и позитива!
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Пятница, 10 Февраля 2023 г. 16:18ссылка
Буала
На здоровье, Галина!
Хорошего дня!
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Mjja   обратиться по имени Пятница, 10 Февраля 2023 г. 14:10 (ссылка)
БлагоДарю!
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Пятница, 10 Февраля 2023 г. 16:19ссылка
Буала
На здоровье!
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август63   обратиться по имени Пятница, 10 Февраля 2023 г. 14:16 (ссылка)
Спасибо большое!!!
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Пятница, 10 Февраля 2023 г. 16:20ссылка
Буала
На здоровье!
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Валянтина   обратиться по имени ВАлянтин Пятница, 10 Февраля 2023 г. 19:29 (ссылка)
Большое спасибо, Леночка! Очень хорошие точки! И очень нужные! Потому, что я занимаюсь точечным массажем!
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