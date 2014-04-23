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Как одна мышца спасёт твои колени и поясницу
Болит колено и ноет поясница? Если вы не можете полноценно тренироваться и жить полной жизнью - это видео для вас! Здесь рассказывается об одной из частых причин боли, которую вы можете устранить без сложного лечения.
Советы из видео сработают:
- если болит поясница внизу спины, особенно от ходьбы, ношения тяжестей, качания ребенка;
- если болит колено в передней части при долгом сидении или внутренней части при долгой ходьбе или после другой нагрузки;
- если вы почти здоровы, но хотите чувствовать лучше;
- если вы женщина, которая хочет укрепить и округлить ягодицы;
- если вы на поздних этапах восстановления голеностопного или коленного суставов.
Если хотите приблизиться к решению перечисленных проблем, добро пожаловать!
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|Здоровье/Фитнес, упражнения
Здоровье/Болезни: профилактика, лечение
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