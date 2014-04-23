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ludmila ya
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Как одна мышца спасёт твои колени и поясницу

Пятница, 02 Февраля 2024 г. 23:16 + в цитатник



Болит колено и ноет поясница? Если вы не можете полноценно тренироваться и жить полной жизнью - это видео для вас! Здесь рассказывается об одной из частых причин боли, которую вы можете устранить без сложного лечения.

Советы из видео сработают:

- если болит поясница внизу спины, особенно от ходьбы, ношения тяжестей, качания ребенка;

- если болит колено в передней части при долгом сидении или внутренней части при долгой ходьбе или после другой нагрузки;

- если вы почти здоровы, но хотите чувствовать лучше;

- если вы женщина, которая хочет укрепить и округлить ягодицы;

- если вы на поздних этапах восстановления голеностопного или коленного суставов.

Если хотите приблизиться к решению перечисленных проблем, добро пожаловать!

Источник

 

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Рубрики:  Здоровье/Фитнес, упражнения
Здоровье/Болезни: профилактика, лечение
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