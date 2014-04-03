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🍄ПЕЧЕНЬЕ "МУХОМОРЫ" На УДАЧУ! Символ БЛАГОПОЛУЧИЯ! Рождественская ВЫПЕЧКАй Год 2025
На ~ 15 грибочков(~750г):
Тесто:
- 1 яйцо
- 100г сливочного масла
- 90г сметаны
- 110г сахара
~ 340г муки
- 0.5 ч. л. разрыхлителя
- по щепотке соли и ванилина
Для украшения:
- 200-250г белого шоколада
- семена мака
~ 100г миндаля
- 1 ч. л. растительного масла
- пищевой красный краситель
- 10 листиков шпината
https://dzen.ru/video/watch/673924b386ca9345b1430aa3?from_site=mail
https://dzen.ru/video/watch/673924b386ca9345b1430aa3?from_site=mail
|Рубрики:
|Кулинария/Выпечка, десерт
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