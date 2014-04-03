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Сударыня Галя
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Создан: 03.04.2014
Записей: 4697
Комментариев: 3548
Написано: 10333


🍄ПЕЧЕНЬЕ "МУХОМОРЫ" На УДАЧУ! Символ БЛАГОПОЛУЧИЯ! Рождественская ВЫПЕЧКАй Год 2025

Воскресенье, 17 Ноября 2024 г. 14:54 + в цитатник

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На ~ 15 грибочков(~750г):

Тесто:

- 1 яйцо

- 100г сливочного масла

- 90г сметаны

- 110г сахара

~ 340г муки

- 0.5 ч. л. разрыхлителя

- по щепотке соли и ванилина

Для украшения:

- 200-250г белого шоколада

- семена мака

~ 100г миндаля

- 1 ч. л. растительного масла

- пищевой красный краситель

- 10 листиков шпината

https://dzen.ru/video/watch/673924b386ca9345b1430aa3?from_site=mail 

https://dzen.ru/video/watch/673924b386ca9345b1430aa3?from_site=mail 

Рубрики:  Кулинария/Выпечка, десерт
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Процитировано 3 раз
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