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СЕЛЁДОЧКА МАЛОСОЛЬНАЯ

Суббота, 18 Января 2025 г. 06:23 + в цитатник
000-1 (530x314, 161Kb)
lir (100x39, 0Kb)Ну вот и детство к дедушке вернулось…


Королева любого стола, а тем более праздничного!

Ингредиенты:


На 1л воды
2 ст.л.соли крупной
2 ст.л.сахара
1 ст.л.уксуса 9%
2 листочка лаврового листа
4 шт душистого перца горошком
4 шт черного перца горошком

Приготовление :


1.В кастрюлю налить воды, добавить соль, сахар, лавровый лист, перец, довести до кипения, добавить уксус и снять с огня, остудить полностью.

2.Сельдь полностью распотрошить, отрезать голову, кожу не снимать!

3.Сельдь выложить в емкость с крышкой и залить остывшим маринадом, закрыть крышкой и поставить в холодильник на ночь, не менее, чем на 12 часов.

4.С сельди снять кожу, разделать на филе, порезать на кусочки, красиво выложить.

Приятного аппетита!



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Рубрики:  РЕЦЕПТ/ЗАКУСКИ


Процитировано 10 раз
Понравилось: 11 пользователям
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Алла_Студентова   обратиться по имени Суббота, 18 Января 2025 г. 11:50 (ссылка)
Самый светлый день сегодня,
Ангелы поют с небес,
День Крещения Господня —
День улыбок и чудес!

Пусть же в этот чудный праздник
Счастье рядышком идет,
Пусть друзья вас охраняют
И Господь убережет!
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Mjja   обратиться по имени Суббота, 18 Января 2025 г. 18:08 (ссылка)
БлагоДарю.
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