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Невероятно вкусные, для праздников и будней!



СОДЕРЖАНИЕ:





2. Венесуэльский ореховый торт

3.Пряный яблочный торт



1. Шоколадно-банановый торт





Хотя он скорее бананово-шоколадный, так как вкус бананов в нем все же преобладает. Сама я не съела ни одного кусочка, ибо бананы не переношу на дух. Пекла для близких и друзей. Все оценили торт по достоинству и съели его очень быстро. Самое приятное, что дополнительная пропитка для коржей не требуется - они получаются влажным за счет бананов в тесте.



ИНГРЕДИЕНТЫ на форму 21 см:



Для коржа

сливочное масло 120 грамм

средний спелый банан 3 шт.

сахар 200 грамм

крупное яйцо 3 шт.

кефир или натуральный йогурт 100 грамм

пшеничная мука 200 грамм

какао-порошок 3 ст.л.

соль 1/3 ч.л.

сода 3/4 ч.л.

разрыхлитель 1/2 ч.л.

ванилин на кончике ножа



Крем

сливки 33% 220 мл.

сахарная пудра 3 ст.л.

сметана 190 грамм

небольшой спелый банан 1 шт.



Для верха и отделки

банан позеленее 3 шт.

сливочное масло 35-40 грамм

коричневый сахар 3 ст.л.

коньяк, виски, бренди или ликер 150-170 мл.

сливки 33% 80 мл.

сахарная пудра 1 ст.л.



РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:







Готовим корж. Для начала просеиваем в большую миску все сухие ингредиенты, кроме сахара. Бананы перемалываем в пюре и смешиваем с кефиром и ванилином.





Яйца делим на белки и желтки.

Масло взбиваем с сахаром, в процессе по одному добавляем желтки.



Соединяем с банановой массой и, постепенно досыпая сухую смесь, замешиваем однородное тесто.



Отдельно взбиваем в крутую пену белки со щепоткой соли. Аккуратно соединяем их с остальным тестом.



Перекладываем тесто в смазанную форму и ставим в разогретую до 190 градусов духовку на 40-45 минут. остужаем на решетке, затем разрезаем бисквит на 3-4 тонких коржа (я разрезала на 3, но в процессе поняла, что надо было на 4).



Готовим крем. Взбиваем холодные сливки с сахарной пудрой, добавляем в них сметану и нарезанный мелкими кусочками банан. Если вы используете натуральные сливки, добавьте в крем 1 ч.л. растворенного в 2 ст.л. молока желатина.



Собираем торт. Кладем на блюдо первый корж, промазываем половиной крема, сверху следующий корж и остатки крема. Отдельно взбиваем 80 мл сливок с пудрой, отделываем бока торта, намазываем верх и при помощи кондитерского шприца делаем фигурный бордюр по краю.



Бананы нарезаем на кружочки толщиной по 0,5 см. Растапливаем в сковороде сливочное масло, кладем бананы и обжариваем с одной стороны. Посыпаем сахаром, даем ему чуть подтаять и переворачиваем кружки. Бананы должны карамелизироваться и зарумяниться. затем вливаем алкоголь и даем потомиться на маленьком огне пару минут.



Снимаем бананы со сковороды и остужаем. делаем огонь посильнее и выпариваем сладкий соус до состояния густоватой карамели.



Бананы выкладываем на торт, сверху поливаем чуть остывшим соусом.



Ставим торт в холодильник на пару часов.



Приятного чаепития!





2. Венесуэльский ореховый торт



Этот торт готовится проще, чем многие другие кондитерские изделия. По сути, самые большие трудозатраты идут на приготовление бисквита - крем готовить вообще не надо, а шоколадный ганаш делается вообще на раз. Торт получается очень насыщенным по вкусу, но даже несмотря на это некоторые не особые любители сладкого умудрились съесть сразу по два куска подряд. Осторожно: очень сладко!



ИНГРЕДИЕНТЫ на форму 21 см:



Для бисквита

яйца 5 шт.

грецкие орехи 125 грамм

пшеничная мука 140 грамм

сахар 200 грамм

молоко 120 мл.

оливковое масло 1 ст.л.



Ганаш

горький шоколад 100 грамм

сливки 20% 140 мл.

вареная сгущенка 400 грамм



РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:





Белки отделяем от желтков. Желтки взбиваем с маслом и молоком, добавляем муку и измельченные орехи, перемешиваем до однородности.



Белки взбиваем с сахаром в крепкую пену.



Теперь нам нужно соединить 2 смеси. Кладем в миску с белками половину теста и аккуратно размешиваем движениями снизу вверх. Затем добавляем остатки и снова размешиваем.



Форму (у меня 21 см) смазываем маслом и выкладываем в нее тесто. Выпекаем в разогретой до 160 градусов духовке в течение 1 часа. даем остыть 10 минут в открытой духовке, перекладываем на решетку и полностью остужаем.



Разрезаем корж вдоль на 2 части. Одну кладем на блюдо и смазываем слоем вареной сгущенки.



Накрываем второй половиной.



Готовим ганаш. Сливки доводим до кипения и снимаем с огня. Шоколад ломаем на маленькие кусочки, кладем в сливки и размешиваем, пока шоколад не растает.



Поливаем торт ганашем. Сверху можно посыпать нарубленными орехами.



Даем торту постоять часа 4 в холодильнике.



Приятного чаепития!





3.Пряный яблочный торт



Я готова предложить вам - пряный торт с яблоками и белково-масляным кремом. Крем этот, кстати, я готовила впервые, но он мне так понравился, что я обязательно возьму его на вооружение. Чего и вам советую.



ИНГРЕДИЕНТЫ на форму 21 см:



Для коржей

сливочное масло 110 грамм

пшеничная мука 320 грамм

сода 1 ч.л.

разрыхлитель 1 ч.л.

молотая корица 2 ч.л.

молотый имбирь 1/2 ч.л.

соль 3/4 ч.л.

сахар 300 грамм

яйца 2 шт.

кисло-сладкое яблоко 4 шт.



Крем

сливочное масло 300 грамм

сахар 180 грамм

белки 4 шт.

соль 1/4 ч.л.



РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:





Готовим коржи. В отдельной миске смешиваем муку, соду, соль, разрыхлитель и пряности. В другой миске взбиваем масло с сахаром, по одному, не прекращая взбивать, добавляем яйца.



Добавляем сухую смесь и замешиваем однородное тесто.



Яблоки чистим от кожуры и сердцевины, нарезаем мелкими кубиками и вмешиваем в тесто.



Делим тесто пополам и выпекаем в формах диаметром 21-23 см (формы предварительно смазать сливочным маслом и присыпать мукой). Температура духовки – 180 градусов, время выпекания – около 30-40 минут.



Коржи остужаем на решетке, каждый разрезаем вдоль на 2 части.



Готовим крем. Белки смешиваем с сахаром и солью, емкость с ними ставим на водяную баню и, постоянно помешивая, доводим до растворения сахара. Смесь не должна перегреться (если есть специальный термометр – максимальная температура – 43 градуса). Взбиваем смесь миксером на высокой скорости до жестких пиков.



Не прекращая взбивать, понемногу добавляем масло комнатной температуры. По мере добавления крем будет становиться густым и гладким. В ОПРЕДЕЛЕННЫЙ МОМЕНТ МАССА МОЖЕТ НАЧАТЬ РАССЛАИВАТЬСЯ. НЕ ПУГАЙТЕСЬ И ПРОДОЛЖАЙТЕ ВЗБИВАТЬ – КРЕМ ОБЯЗАТЕЛЬНО СТАНЕТ ГЛАДКИМ И ПЛОТНЫМ.



Приступаем к сборке торта. Коржи промазываем кремом.



Обмазываем кремом бока и верх торта.



Далее отделываем как позволит фантазия. Я обсыпала бока торта дробленым печеньем, а верх украсила растопленным шоколадом.



Приятного чаепития!







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1. Шоколадно-банановый торт2. Венесуэльский ореховый торт3.Пряный яблочный торт1. Шоколадно-банановый тортХотя он скорее бананово-шоколадный, так как вкус бананов в нем все же преобладает. Сама я не съела ни одного кусочка, ибо бананы не переношу на дух. Пекла для близких и друзей. Все оценили торт по достоинству и съели его очень быстро. Самое приятное, что дополнительная пропитка для коржей не требуется - они получаются влажным за счет бананов в тесте.ИНГРЕДИЕНТЫ на форму 21 см:Для коржасливочное масло 120 граммсредний спелый банан 3 шт.сахар 200 граммкрупное яйцо 3 шт.кефир или натуральный йогурт 100 граммпшеничная мука 200 граммкакао-порошок 3 ст.л.соль 1/3 ч.л.сода 3/4 ч.л.разрыхлитель 1/2 ч.л.ванилин на кончике ножаКремсливки 33% 220 мл.сахарная пудра 3 ст.л.сметана 190 граммнебольшой спелый банан 1 шт.Для верха и отделкибанан позеленее 3 шт.сливочное масло 35-40 граммкоричневый сахар 3 ст.л.коньяк, виски, бренди или ликер 150-170 мл.сливки 33% 80 мл.сахарная пудра 1 ст.л.РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:Готовим корж. Для начала просеиваем в большую миску все сухие ингредиенты, кроме сахара. Бананы перемалываем в пюре и смешиваем с кефиром и ванилином.Яйца делим на белки и желтки.Масло взбиваем с сахаром, в процессе по одному добавляем желтки.Соединяем с банановой массой и, постепенно досыпая сухую смесь, замешиваем однородное тесто.Отдельно взбиваем в крутую пену белки со щепоткой соли. Аккуратно соединяем их с остальным тестом.Перекладываем тесто в смазанную форму и ставим в разогретую до 190 градусов духовку на 40-45 минут. остужаем на решетке, затем разрезаем бисквит на 3-4 тонких коржа (я разрезала на 3, но в процессе поняла, что надо было на 4).Готовим крем. Взбиваем холодные сливки с сахарной пудрой, добавляем в них сметану и нарезанный мелкими кусочками банан. Если вы используете натуральные сливки, добавьте в крем 1 ч.л. растворенного в 2 ст.л. молока желатина.Собираем торт. Кладем на блюдо первый корж, промазываем половиной крема, сверху следующий корж и остатки крема. Отдельно взбиваем 80 мл сливок с пудрой, отделываем бока торта, намазываем верх и при помощи кондитерского шприца делаем фигурный бордюр по краю.Бананы нарезаем на кружочки толщиной по 0,5 см. Растапливаем в сковороде сливочное масло, кладем бананы и обжариваем с одной стороны. Посыпаем сахаром, даем ему чуть подтаять и переворачиваем кружки. Бананы должны карамелизироваться и зарумяниться. затем вливаем алкоголь и даем потомиться на маленьком огне пару минут.Снимаем бананы со сковороды и остужаем. делаем огонь посильнее и выпариваем сладкий соус до состояния густоватой карамели.Бананы выкладываем на торт, сверху поливаем чуть остывшим соусом.Ставим торт в холодильник на пару часов.Приятного чаепития!2. Венесуэльский ореховый тортЭтот торт готовится проще, чем многие другие кондитерские изделия. По сути, самые большие трудозатраты идут на приготовление бисквита - крем готовить вообще не надо, а шоколадный ганаш делается вообще на раз. Торт получается очень насыщенным по вкусу, но даже несмотря на это некоторые не особые любители сладкого умудрились съесть сразу по два куска подряд. Осторожно: очень сладко!ИНГРЕДИЕНТЫ на форму 21 см:Для бисквитаяйца 5 шт.грецкие орехи 125 граммпшеничная мука 140 граммсахар 200 грамммолоко 120 мл.оливковое масло 1 ст.л.Ганашгорький шоколад 100 граммсливки 20% 140 мл.вареная сгущенка 400 граммРЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:Белки отделяем от желтков. Желтки взбиваем с маслом и молоком, добавляем муку и измельченные орехи, перемешиваем до однородности.Белки взбиваем с сахаром в крепкую пену.Теперь нам нужно соединить 2 смеси. Кладем в миску с белками половину теста и аккуратно размешиваем движениями снизу вверх. Затем добавляем остатки и снова размешиваем.Форму (у меня 21 см) смазываем маслом и выкладываем в нее тесто. Выпекаем в разогретой до 160 градусов духовке в течение 1 часа. даем остыть 10 минут в открытой духовке, перекладываем на решетку и полностью остужаем.Разрезаем корж вдоль на 2 части. Одну кладем на блюдо и смазываем слоем вареной сгущенки.Накрываем второй половиной.Готовим ганаш. Сливки доводим до кипения и снимаем с огня. Шоколад ломаем на маленькие кусочки, кладем в сливки и размешиваем, пока шоколад не растает.Поливаем торт ганашем. Сверху можно посыпать нарубленными орехами.Даем торту постоять часа 4 в холодильнике.Приятного чаепития!3.Пряный яблочный тортЯ готова предложить вам - пряный торт с яблоками и белково-масляным кремом. Крем этот, кстати, я готовила впервые, но он мне так понравился, что я обязательно возьму его на вооружение. Чего и вам советую.ИНГРЕДИЕНТЫ на форму 21 см:Для коржейсливочное масло 110 граммпшеничная мука 320 граммсода 1 ч.л.разрыхлитель 1 ч.л.молотая корица 2 ч.л.молотый имбирь 1/2 ч.л.соль 3/4 ч.л.сахар 300 граммяйца 2 шт.кисло-сладкое яблоко 4 шт.Кремсливочное масло 300 граммсахар 180 граммбелки 4 шт.соль 1/4 ч.л.РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:Готовим коржи. В отдельной миске смешиваем муку, соду, соль, разрыхлитель и пряности. В другой миске взбиваем масло с сахаром, по одному, не прекращая взбивать, добавляем яйца.Добавляем сухую смесь и замешиваем однородное тесто.Яблоки чистим от кожуры и сердцевины, нарезаем мелкими кубиками и вмешиваем в тесто.Делим тесто пополам и выпекаем в формах диаметром 21-23 см (формы предварительно смазать сливочным маслом и присыпать мукой). Температура духовки – 180 градусов, время выпекания – около 30-40 минут.Коржи остужаем на решетке, каждый разрезаем вдоль на 2 части.Готовим крем. Белки смешиваем с сахаром и солью, емкость с ними ставим на водяную баню и, постоянно помешивая, доводим до растворения сахара. Смесь не должна перегреться (если есть специальный термометр – максимальная температура – 43 градуса). Взбиваем смесь миксером на высокой скорости до жестких пиков.Не прекращая взбивать, понемногу добавляем масло комнатной температуры. По мере добавления крем будет становиться густым и гладким. В ОПРЕДЕЛЕННЫЙ МОМЕНТ МАССА МОЖЕТ НАЧАТЬ РАССЛАИВАТЬСЯ. НЕ ПУГАЙТЕСЬ И ПРОДОЛЖАЙТЕ ВЗБИВАТЬ – КРЕМ ОБЯЗАТЕЛЬНО СТАНЕТ ГЛАДКИМ И ПЛОТНЫМ.Приступаем к сборке торта. Коржи промазываем кремом.Обмазываем кремом бока и верх торта.Далее отделываем как позволит фантазия. Я обсыпала бока торта дробленым печеньем, а верх украсила растопленным шоколадом.Приятного чаепития!