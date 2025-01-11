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Три очень вкусных торта

Суббота, 11 Января 2025 г. 05:59 + в цитатник
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lir (100x39, 0Kb)Какой сюрприз! Хотите чаю, кофе, уйти?



Невероятно вкусные, для праздников и будней!

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Шоколадно-банановый торт
2. Венесуэльский ореховый торт
3.Пряный яблочный торт

1. Шоколадно-банановый торт

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Хотя он скорее бананово-шоколадный, так как вкус бананов в нем все же преобладает. Сама я не съела ни одного кусочка, ибо бананы не переношу на дух. Пекла для близких и друзей. Все оценили торт по достоинству и съели его очень быстро. Самое приятное, что дополнительная пропитка для коржей не требуется - они получаются влажным за счет бананов в тесте.

ИНГРЕДИЕНТЫ на форму 21 см:

Для коржа
сливочное масло 120 грамм
средний спелый банан 3 шт.
сахар 200 грамм
крупное яйцо 3 шт.
кефир или натуральный йогурт 100 грамм
пшеничная мука 200 грамм
какао-порошок 3 ст.л.
соль 1/3 ч.л.
сода 3/4 ч.л.
разрыхлитель 1/2 ч.л.
ванилин на кончике ножа

Крем
сливки 33% 220 мл.
сахарная пудра 3 ст.л.
сметана 190 грамм
небольшой спелый банан 1 шт.

Для верха и отделки
банан позеленее 3 шт.
сливочное масло 35-40 грамм
коричневый сахар 3 ст.л.
коньяк, виски, бренди или ликер 150-170 мл.
сливки 33% 80 мл.
сахарная пудра 1 ст.л.

РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

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Готовим корж. Для начала просеиваем в большую миску все сухие ингредиенты, кроме сахара. Бананы перемалываем в пюре и смешиваем с кефиром и ванилином.
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Яйца делим на белки и желтки.
Масло взбиваем с сахаром, в процессе по одному добавляем желтки.
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Соединяем с банановой массой и, постепенно досыпая сухую смесь, замешиваем однородное тесто.
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Отдельно взбиваем в крутую пену белки со щепоткой соли. Аккуратно соединяем их с остальным тестом.

Перекладываем тесто в смазанную форму и ставим в разогретую до 190 градусов духовку на 40-45 минут. остужаем на решетке, затем разрезаем бисквит на 3-4 тонких коржа (я разрезала на 3, но в процессе поняла, что надо было на 4).

Готовим крем. Взбиваем холодные сливки с сахарной пудрой, добавляем в них сметану и нарезанный мелкими кусочками банан. Если вы используете натуральные сливки, добавьте в крем 1 ч.л. растворенного в 2 ст.л. молока желатина.
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Собираем торт. Кладем на блюдо первый корж, промазываем половиной крема, сверху следующий корж и остатки крема. Отдельно взбиваем 80 мл сливок с пудрой, отделываем бока торта, намазываем верх и при помощи кондитерского шприца делаем фигурный бордюр по краю.

Бананы нарезаем на кружочки толщиной по 0,5 см. Растапливаем в сковороде сливочное масло, кладем бананы и обжариваем с одной стороны. Посыпаем сахаром, даем ему чуть подтаять и переворачиваем кружки. Бананы должны карамелизироваться и зарумяниться. затем вливаем алкоголь и даем потомиться на маленьком огне пару минут.
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Снимаем бананы со сковороды и остужаем. делаем огонь посильнее и выпариваем сладкий соус до состояния густоватой карамели.

Бананы выкладываем на торт, сверху поливаем чуть остывшим соусом.
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Ставим торт в холодильник на пару часов.
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Приятного чаепития!
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2. Венесуэльский ореховый торт
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Этот торт готовится проще, чем многие другие кондитерские изделия. По сути, самые большие трудозатраты идут на приготовление бисквита - крем готовить вообще не надо, а шоколадный ганаш делается вообще на раз. Торт получается очень насыщенным по вкусу, но даже несмотря на это некоторые не особые любители сладкого умудрились съесть сразу по два куска подряд. Осторожно: очень сладко!

ИНГРЕДИЕНТЫ на форму 21 см:

Для бисквита
яйца 5 шт.
грецкие орехи 125 грамм
пшеничная мука 140 грамм
сахар 200 грамм
молоко 120 мл.
оливковое масло 1 ст.л.

Ганаш
горький шоколад 100 грамм
сливки 20% 140 мл.
вареная сгущенка 400 грамм

РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

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Белки отделяем от желтков. Желтки взбиваем с маслом и молоком, добавляем муку и измельченные орехи, перемешиваем до однородности.
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Белки взбиваем с сахаром в крепкую пену.
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Теперь нам нужно соединить 2 смеси. Кладем в миску с белками половину теста и аккуратно размешиваем движениями снизу вверх. Затем добавляем остатки и снова размешиваем.
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Форму (у меня 21 см) смазываем маслом и выкладываем в нее тесто. Выпекаем в разогретой до 160 градусов духовке в течение 1 часа. даем остыть 10 минут в открытой духовке, перекладываем на решетку и полностью остужаем.

Разрезаем корж вдоль на 2 части. Одну кладем на блюдо и смазываем слоем вареной сгущенки.
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Накрываем второй половиной.

Готовим ганаш. Сливки доводим до кипения и снимаем с огня. Шоколад ломаем на маленькие кусочки, кладем в сливки и размешиваем, пока шоколад не растает.
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Поливаем торт ганашем. Сверху можно посыпать нарубленными орехами.

Даем торту постоять часа 4 в холодильнике.
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Приятного чаепития!
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3.Пряный яблочный торт
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Я готова предложить вам - пряный торт с яблоками и белково-масляным кремом. Крем этот, кстати, я готовила впервые, но он мне так понравился, что я обязательно возьму его на вооружение. Чего и вам советую.

ИНГРЕДИЕНТЫ на форму 21 см:

Для коржей
сливочное масло 110 грамм
пшеничная мука 320 грамм
сода 1 ч.л.
разрыхлитель 1 ч.л.
молотая корица 2 ч.л.
молотый имбирь 1/2 ч.л.
соль 3/4 ч.л.
сахар 300 грамм
яйца 2 шт.
кисло-сладкое яблоко 4 шт.

Крем
сливочное масло 300 грамм
сахар 180 грамм
белки 4 шт.
соль 1/4 ч.л.

РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

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Готовим коржи. В отдельной миске смешиваем муку, соду, соль, разрыхлитель и пряности. В другой миске взбиваем масло с сахаром, по одному, не прекращая взбивать, добавляем яйца.
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Добавляем сухую смесь и замешиваем однородное тесто.
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Яблоки чистим от кожуры и сердцевины, нарезаем мелкими кубиками и вмешиваем в тесто.
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Делим тесто пополам и выпекаем в формах диаметром 21-23 см (формы предварительно смазать сливочным маслом и присыпать мукой). Температура духовки – 180 градусов, время выпекания – около 30-40 минут.

Коржи остужаем на решетке, каждый разрезаем вдоль на 2 части.

Готовим крем. Белки смешиваем с сахаром и солью, емкость с ними ставим на водяную баню и, постоянно помешивая, доводим до растворения сахара. Смесь не должна перегреться (если есть специальный термометр – максимальная температура – 43 градуса). Взбиваем смесь миксером на высокой скорости до жестких пиков.
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Не прекращая взбивать, понемногу добавляем масло комнатной температуры. По мере добавления крем будет становиться густым и гладким. В ОПРЕДЕЛЕННЫЙ МОМЕНТ МАССА МОЖЕТ НАЧАТЬ РАССЛАИВАТЬСЯ. НЕ ПУГАЙТЕСЬ И ПРОДОЛЖАЙТЕ ВЗБИВАТЬ – КРЕМ ОБЯЗАТЕЛЬНО СТАНЕТ ГЛАДКИМ И ПЛОТНЫМ.
apple-tort-6 (700x541, 267Kb)
Приступаем к сборке торта. Коржи промазываем кремом.
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Обмазываем кремом бока и верх торта.
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Далее отделываем как позволит фантазия. Я обсыпала бока торта дробленым печеньем, а верх украсила растопленным шоколадом.
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Приятного чаепития!
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Рубрики:  РЕЦЕПТ/ТОРТЫ.


Процитировано 12 раз
Понравилось: 13 пользователям
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Ceslava2009   обратиться по имени Суббота, 11 Января 2025 г. 11:41 (ссылка)
Приветствую,Катюша!!!!!!
Вернулась или зашла???....В любом случае....оченно рада видеть.....
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Суббота, 11 Января 2025 г. 11:56ссылка
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Ceslava2009, Приветствую, Славочка! Вернулась!iiv6IVzFzO_CDDNr-qYl9t0SJi5CjyYZdKsk3HU7Eqg1hP0M8vHDF0I_0DENtTi_1pN2F3UyXbtJMJbd65kO_7XI (150x150, 18Kb) Я тоже рада тебе!
151610275_4 (420x389, 1213Kb)
ОтветитьС цитатойВ цитатникОбратиться по имени
Алла_Студентова   обратиться по имени Суббота, 11 Января 2025 г. 11:41 (ссылка)
Спасибо большое,дорогая!Чудесного дня и волшебного настроения!!!
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Суббота, 11 Января 2025 г. 12:10ссылка
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Алла_Студентова, Прекрасного настроения, Аллочка!otkrytka-s-rozoy-i-babochkoy-3854 (700x500, 3367Kb)
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Юрий_Дуданов   обратиться по имени Воскресенье, 12 Января 2025 г. 06:32 (ссылка)
Благодарю!
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ALBENS   обратиться по имени Воскресенье, 12 Января 2025 г. 07:56 (ссылка)
Спасибо!!!
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Воскресенье, 12 Января 2025 г. 12:22ссылка
МОНЮШКА
ALBENS, Доброго дня!17753a_Thomas-Kinkades-Starry-Night (550x596, 230Kb)
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