Хотя он скорее бананово-шоколадный, так как вкус бананов в нем все же преобладает. Сама я не съела ни одного кусочка, ибо бананы не переношу на дух. Пекла для близких и друзей. Все оценили торт по достоинству и съели его очень быстро. Самое приятное, что дополнительная пропитка для коржей не требуется - они получаются влажным за счет бананов в тесте.
Готовим корж. Для начала просеиваем в большую миску все сухие ингредиенты, кроме сахара. Бананы перемалываем в пюре и смешиваем с кефиром и ванилином.
Яйца делим на белки и желтки. Масло взбиваем с сахаром, в процессе по одному добавляем желтки.
Соединяем с банановой массой и, постепенно досыпая сухую смесь, замешиваем однородное тесто.
Отдельно взбиваем в крутую пену белки со щепоткой соли. Аккуратно соединяем их с остальным тестом.
Перекладываем тесто в смазанную форму и ставим в разогретую до 190 градусов духовку на 40-45 минут. остужаем на решетке, затем разрезаем бисквит на 3-4 тонких коржа (я разрезала на 3, но в процессе поняла, что надо было на 4).
Готовим крем. Взбиваем холодные сливки с сахарной пудрой, добавляем в них сметану и нарезанный мелкими кусочками банан. Если вы используете натуральные сливки, добавьте в крем 1 ч.л. растворенного в 2 ст.л. молока желатина.
Собираем торт. Кладем на блюдо первый корж, промазываем половиной крема, сверху следующий корж и остатки крема. Отдельно взбиваем 80 мл сливок с пудрой, отделываем бока торта, намазываем верх и при помощи кондитерского шприца делаем фигурный бордюр по краю.
Бананы нарезаем на кружочки толщиной по 0,5 см. Растапливаем в сковороде сливочное масло, кладем бананы и обжариваем с одной стороны. Посыпаем сахаром, даем ему чуть подтаять и переворачиваем кружки. Бананы должны карамелизироваться и зарумяниться. затем вливаем алкоголь и даем потомиться на маленьком огне пару минут.
Снимаем бананы со сковороды и остужаем. делаем огонь посильнее и выпариваем сладкий соус до состояния густоватой карамели.
Бананы выкладываем на торт, сверху поливаем чуть остывшим соусом.
Ставим торт в холодильник на пару часов.
Приятного чаепития!
2. Венесуэльский ореховый торт
Этот торт готовится проще, чем многие другие кондитерские изделия. По сути, самые большие трудозатраты идут на приготовление бисквита - крем готовить вообще не надо, а шоколадный ганаш делается вообще на раз. Торт получается очень насыщенным по вкусу, но даже несмотря на это некоторые не особые любители сладкого умудрились съесть сразу по два куска подряд. Осторожно: очень сладко!
Белки отделяем от желтков. Желтки взбиваем с маслом и молоком, добавляем муку и измельченные орехи, перемешиваем до однородности.
Белки взбиваем с сахаром в крепкую пену.
Теперь нам нужно соединить 2 смеси. Кладем в миску с белками половину теста и аккуратно размешиваем движениями снизу вверх. Затем добавляем остатки и снова размешиваем.
Форму (у меня 21 см) смазываем маслом и выкладываем в нее тесто. Выпекаем в разогретой до 160 градусов духовке в течение 1 часа. даем остыть 10 минут в открытой духовке, перекладываем на решетку и полностью остужаем.
Разрезаем корж вдоль на 2 части. Одну кладем на блюдо и смазываем слоем вареной сгущенки.
Накрываем второй половиной.
Готовим ганаш. Сливки доводим до кипения и снимаем с огня. Шоколад ломаем на маленькие кусочки, кладем в сливки и размешиваем, пока шоколад не растает.
Поливаем торт ганашем. Сверху можно посыпать нарубленными орехами.
Даем торту постоять часа 4 в холодильнике.
Приятного чаепития!
3.Пряный яблочный торт
Я готова предложить вам - пряный торт с яблоками и белково-масляным кремом. Крем этот, кстати, я готовила впервые, но он мне так понравился, что я обязательно возьму его на вооружение. Чего и вам советую.
Готовим коржи. В отдельной миске смешиваем муку, соду, соль, разрыхлитель и пряности. В другой миске взбиваем масло с сахаром, по одному, не прекращая взбивать, добавляем яйца.
Добавляем сухую смесь и замешиваем однородное тесто.
Яблоки чистим от кожуры и сердцевины, нарезаем мелкими кубиками и вмешиваем в тесто.
Делим тесто пополам и выпекаем в формах диаметром 21-23 см (формы предварительно смазать сливочным маслом и присыпать мукой). Температура духовки – 180 градусов, время выпекания – около 30-40 минут.
Коржи остужаем на решетке, каждый разрезаем вдоль на 2 части.
Готовим крем. Белки смешиваем с сахаром и солью, емкость с ними ставим на водяную баню и, постоянно помешивая, доводим до растворения сахара. Смесь не должна перегреться (если есть специальный термометр – максимальная температура – 43 градуса). Взбиваем смесь миксером на высокой скорости до жестких пиков.
Не прекращая взбивать, понемногу добавляем масло комнатной температуры. По мере добавления крем будет становиться густым и гладким. В ОПРЕДЕЛЕННЫЙ МОМЕНТ МАССА МОЖЕТ НАЧАТЬ РАССЛАИВАТЬСЯ. НЕ ПУГАЙТЕСЬ И ПРОДОЛЖАЙТЕ ВЗБИВАТЬ – КРЕМ ОБЯЗАТЕЛЬНО СТАНЕТ ГЛАДКИМ И ПЛОТНЫМ.
Приступаем к сборке торта. Коржи промазываем кремом.
Обмазываем кремом бока и верх торта.
Далее отделываем как позволит фантазия. Я обсыпала бока торта дробленым печеньем, а верх украсила растопленным шоколадом.