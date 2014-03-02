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Создан: 02.03.2014
Записей: 9407
Комментариев: 8325
Написано: 28219


Рецепт очень вкусных и полезных котлет из куриного мяса с овощами и сыром.

Воскресенье, 10 Декабря 2023 г. 06:27 + в цитатник
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lir (100x39, 0Kb)Порядочного человека легко узнать по тому, как неловко он делает подлости...

Вкус у этих котлет получается очень пикантный и необычный.
e29c94 (16x16, 0Kb) Ингредиенты на 4 порции


- куриное филе
- сыр
- кабачок
- болгарский перец
- яйцо
- мука
- соль, перец - по-вкусу
- растительное масло для жарки

e29c94 (16x16, 0Kb) Приготовление:


Все ингредиенты берутся примерно в равных количествах.
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Куриное филе, болгарский перец и кабачок нарезать на маленькие кусочки, сыр натереть на крупной терке.

Замесить фарш из курицы, овощей, сыра, муки и яиц. Посолить и поперчить по-вкусу.

Из фарша сформировать котлеты и обжарить на растительном масле с обеих сторон.
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Готовые котлетки подавать с гарниром и овощами.


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Рубрики:  РЕЦЕПТ/КОТЛЕТЫ


Процитировано 5 раз
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