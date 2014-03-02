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Комментариев: 8325
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Быстрый в приготовлении жульен с курицей и грибами.

Пятница, 01 Декабря 2023 г. 12:40 + в цитатник
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lir (100x39, 0Kb)Смертельно спать хочу! Но не с кем...



Невероятно нежный вкус! Жульен!

Время приготовления: 30 мин.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

- 2 куриных грудки
- 300 г шампиньонов
- 200 г сметаны
- 100 г сыра
- соль, перец
- растительное масло для жарки

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

1. Куриное филе вымыть, мелко порезать.
2. Сковороду смазать растительным маслом и обжарить куриное филе, в конце жарки посолить и поперчить.
3. Шампиньоны вымыть, нарезать крупными кусочками, обжарить на сковороде до готовности.
4. В конце жарки посолить и поперчить.
5. Курицу соединить с шампиньонами, заправить сметаной, перемешать.
6. Переложить по кокотницам, сверху посыпать тертым сыром и держать в духовке при 200 градусов 20 минут.

Приятного аппетита!


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Рубрики:  РЕЦЕПТ/БЛЮДА В ГОРШОЧКАХ


Процитировано 7 раз
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