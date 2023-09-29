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Создан: 02.03.2014
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Написано: 27665


Ароматный и сочный клубничный пирог: пошаговый рецепт с фото

Пятница, 29 Сентября 2023 г. 09:22 + в цитатник
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lir (100x39, 0Kb)Довольно тут приковывать вниманье…



Клубничный пирог очень ароматный, сочный и вкусный. Отличный рецепт в сезон клубники, но можно попробовать испечь и с другой ягодой. Например, черной смородиной или малиной.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

Для теста:

Мука пшеничная – 260 г.
Сметана 20% – 180 г.
Растительное масло – 50 мл.
Яйцо, категория С1 – 3 шт.
Сахарный песок – 140 г.
Ванильный сахар – 1 пачка.
Разрыхлитель для теста – 2 ч. л.
Соль – на кончике ножа.

Для начинки:

Клубника – 450 г.

Для посыпки:

Сахарная пудра – по вкусу


КАК ПРИГОТОВИТЬ:

1. Начните с подготовки начинки. Клубнику помойте, просушите, удалите плодоножку.
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2. Половину ягод нарежьте небольшими кусочками, вторую половину порежьте пополам.
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3. В чашу для сбивания разбейте яйца. Начните взбивать миксером, вначале на небольших оборотах, затем постепенно увеличивая скорость.
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4. Не прекращая взбивания небольшими порциями, добавляйте сахарный песок и ванильный сахар.
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5. В яичную массу положите сметану и растительное масло, не забудьте про соль. Взбейте все миксером в течение 2-3 минут.
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6. Муку соедините с разрыхлителем, просейте в тесто. При помощи лопаточки все хорошо перемешайте.
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7. Низ разъемной формы застелите пергаментом, смажьте маслом и присыпьте слегка мукой. Выложите в форму половину теста, затем распределите равномерно кусочки клубники мелкой нарезки.
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8. Залейте второй половиной теста и положите сверху половинки клубники.
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9. Выпекайте пирог в предварительно разогретой духовке (190°С) около часа. Готовый пирог достаньте из духовки, дайте постоять 20 минут и выньте из формы.
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10. Сверху посыпьте сахарной пудрой.
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Приятного аппетита!


ФАНИНА
Рубрики:  РЕЦЕПТ/СЛАДКИЕ ПИРОГИ


Процитировано 5 раз
Понравилось: 4 пользователям
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Ceslava2009   обратиться по имени Пятница, 29 Сентября 2023 г. 10:20 (ссылка)
Привет,Катенька!!!!
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Пятница, 29 Сентября 2023 г. 14:12ссылка
МОНЮШКА
Ceslava2009, Привет, Славочка!39710925 (550x450, 174Kb)
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Алла_Студентова   обратиться по имени Пятница, 29 Сентября 2023 г. 10:32 (ссылка)
Благодарю! С последней пятницей сентября!
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Валентина-л-1   обратиться по имени Пятница, 29 Сентября 2023 г. 10:52 (ссылка)
Спасибо.
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Пятница, 29 Сентября 2023 г. 14:08ссылка
МОНЮШКА
Валентина-л-1, Чудесного настроения!2967464_thumb (340x340, 206Kb)
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