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Создан: 02.03.2014
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Изумительный сливовый пирог на скорую руку

Среда, 13 Сентября 2023 г. 10:19 + в цитатник

С Днём шарлоток и осенних пирогов!



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lir (100x39, 0Kb)Так хорошо вчера нам было, что очень плохо до сих пор



Очень рекомендую этот рецепт! Он, как обычно, простой. Продукты – самые доступные.

ИНГРЕДИЕНТЫ:


✓ Сливы — 500 г

✓ Яйца куриные — 4 шт.

✓ Молоко — 360 мл

✓ Сахар — 60 г

✓ Мука — 60 г

✓ Ванильный экстракт — 5 мл (или ванильный сахар 15 грамм, или ванилин 0,5 грамм)

✓ Сахарная пудра для присыпки


РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:


Подготовьте ингредиенты.

Разогрейте духовку до 160ᵒ С.

Помойте сливы, отделите косточки, оботрите кухонным полотенцем.

Порежьте дольками и выложите в форму для выпечки.
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Форма должна быть цельная, ни в коем случае не разъемная.

Взбейте яйца и молоко.

Можно использовать вместо молока жирные сливки, но тогда будет намного жирнее.

Добавьте сахар, муку и ванильный экстракт.

Количество сахара зависит от ваших ягод: если ягода недостаточно сладкая, то сахара можно добавить больше.

Продолжайте взбивать венчиком до однородной массы.

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Залейте сливы полученной массой и выпекайте в течение 1–1,5 часа до тех пор, пока не подрумянится до золотистого цвета.

Пирог со сливами готов.

Приятного аппетита!


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Рубрики:  РЕЦЕПТ/СЛАДКИЕ ПИРОГИ


Процитировано 5 раз
Понравилось: 3 пользователям
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Валентина-л-1   обратиться по имени Среда, 13 Сентября 2023 г. 12:18 (ссылка)
Спасибо.
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Среда, 13 Сентября 2023 г. 16:33ссылка
МОНЮШКА
Валентина-л-1, Чудесного настроения, Валюша!i-4034 (416x450, 1021Kb)
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