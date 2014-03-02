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Салат с копченой курицей

Среда, 28 Июня 2023 г. 06:20 + в цитатник

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lir (100x39, 0Kb)Если у вас паранойя, то это не значит, что за вами никто не следит.



ИНГРЕДИЕНТЫ:


● 100 г твердого сыра;
● 2 свежих огурца;
● 250 г копченой курицы;
● 150-200 г моркови по-корейски;
● 4 вареных яйца;
● майонез для прослойки.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

1. Вареные яйца натереть на терке, выложить на дно салатника. Сделать сеточку из майонеза.
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2. Копченую курицу нарезать мелкими кубиками, выложить на яйца. Сделать сеточку из майонеза.
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3. На курицу выложить слой огурцов, нарезанных кубиками. Майонезом можно не смазывать.
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4. Далее слой моркови по-корейски. Смазать майонезом.
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5. Завершающий слой - сыр, натертый на средней терке.
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6. Украшаем зеленью по желанию и охлаждаем. За это время салатик немного пропитается.

Вкусный салат с копченой курицей, корейской морковью и огурцом обязательно понравится Вам и Вашим родным.

Приятного аппетита!


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Рубрики:  РЕЦЕПТ/САЛАТЫ.


Процитировано 3 раз
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