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Создан: 02.03.2014
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Написано: 26165


ДВА ВКУСНЕЙШИХ ПИРОГА!

Пятница, 28 Апреля 2023 г. 07:05 + в цитатник
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lir (100x39, 0Kb)Простите… а часовню тоже я развалила?



Аппетитные, красивые, простые, из доступных продуктов.


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Тирольский пирог


155 ккал.

Для теста:

2 яйца,
0.5 стакан сахара,
0,5 стакан муки (это пропорция на 1 корж, если делать двойную порцию, то корж нужно разрезать и можно сделать 2 пирога)

Заварной крем:

300-350 мл. молока,
1 яйцо,
75 гр, сахара,
15 гр. крахмала,
20 гр. муки,
30 гр. сливочного масла.
1 пакетик быстрорастворимого желе и ягоды (у меня ушло приблизительно 400 гр клубники)

Бисквит:

Взбивать миксером яйца около 3-4 минут, постепенно увеличивая скорость. Частями всыпать сахар (я использовала сахарную пудру) и продолжать взбивать еще 1 минуту. Всыпать муку, взбивать 30-60 секунд.
Форму со съемным бортиком смазать маслом, выстелить пергаментом. Перелить тесто в форму и поставить в предварительно нагретую до 180-190 С духовку на 25-35 минут.

Крем:

В сотейнике смешать молоко и сахар, поставить на огонь. В отдельной миске смешать яйцо, муку, крахмал. Горячее молоко постепенно влить в миску, размешать смесь до однородной массы и перелить обратно в сотейник. Довести до кипения, постоянно помешивая и прокипятить пару минут. Снять с огня, добавить сл. масло, + можно добавить в готовый крем сгущенку или взбитые сливки, крем будет еще вкуснее и воздушнее, но каллорийнее)
Крем переложить в емкость, накрыть пленкой, охладить.

Остывший бисквит смазать обильно кремом, убрать в холодильник на 20-30 минут. Поверх крема выложить ягоды, полить желе, поставить в холодильник на 2-3 часа, а лучше на ночь.


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Очень нежный пирог с бананами



Ингредиенты:

Для теста:

-200 гр. муки,
-1 яйцо,
-1 ст. л. сахара,
-1 ч. л. разрыхлителя,
-100 гр. сливочного масла.

Для заливки:

200 гр. сметаны,
-1 яйцо,
-2 ст. л. муки,
-100 гр. сахара.
-2 банана.

Приготовление:


Сахар взбиваем с яйцом.

Добавляем разрыхлитель и размягченное сливочное масло.

Всыпаем муку и хорошо размешиваем.

Бананы режем колечками.

Готовим заливку: яйцо взбиваем с сахаром, сметаной и мукой.

На дно смазанной формы распределяем тесто, формируя бортики.
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Выкладываем на тесто кружочки бананов.
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Следом выливаем яично-сметанную смесь.

Ставим в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут.

Вот такая красота получилась.
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Вкуснейший пирог с бананами готов!
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Приятного аппетита!


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Рубрики:  РЕЦЕПТ/СЛАДКИЕ ПИРОГИ


Процитировано 10 раз
Понравилось: 11 пользователям
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Валентина-л-1   обратиться по имени Пятница, 28 Апреля 2023 г. 07:16 (ссылка)
Спасибо, Катюша!
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Пятница, 28 Апреля 2023 г. 11:35ссылка
МОНЮШКА
Валентина-л-1, Замечательного настроения, Валюша!01 (300x293, 164Kb)
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Алла_Студентова   обратиться по имени Пятница, 28 Апреля 2023 г. 10:20 (ссылка)
Спасибо, дорогая! С пятницей! Хороших выходных!
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