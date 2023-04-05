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Создан: 02.03.2014
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Написано: 25910


Сметанное желе с бананами.

Среда, 05 Апреля 2023 г. 06:07 + в цитатник
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lir (100x39, 0Kb)Перед смертью не надышишься
Только-только жизнь наладилась! Вдруг бац… отпуск кончился.



Очень вкусный десерт. Подойдет к праздничному столу и просто что бы побаловать Ваших близких.

500 грамм сметаны,
100 грамм сахара,
25 грамм шоколада,
2 банана,
пачка желатина.

Берем сметану (она должна быть не холодной, примерно комнатной температуры)
Добавляем сахар и тщательно взбиваем блендером или миксером.

Желатин заливаем горячей водой (пол стакана) непрерывно помешивая, до полного растворения желатина. Так же даем ему остыть до комнатной температуры, продолжая периодически помешивать.

Добавляем в сметану желатин и взбиваем.

Бананы очищаем, и разрезаем на крупные кусочки.

Раскладываем бананы в подготовленные формы или стаканы.

Заливаем сметанной и ставим в холодильник на часа два, до полного застывания.

Шоколад трем на мелкую терку и посыпаем желе.

Приятного аппетита!


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Nata Vi
Рубрики:  РЕЦЕПТ/ДЕСЕРТ


Процитировано 9 раз
Понравилось: 14 пользователям
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Валентина-л-1   обратиться по имени Среда, 05 Апреля 2023 г. 07:09 (ссылка)
Спасибо.
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Алла_Студентова   обратиться по имени Среда, 05 Апреля 2023 г. 11:44 (ссылка)
Благодарю, Катенька! Доброй позитивной среды!
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Mjja   обратиться по имени Четверг, 06 Апреля 2023 г. 11:25 (ссылка)
БлагоДарю.
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Guculochka   обратиться по имени Четверг, 06 Апреля 2023 г. 12:39 (ссылка)
БЛАГОДАРЮ...
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дракоша52   обратиться по имени Четверг, 06 Апреля 2023 г. 15:38 (ссылка)
Благодарю за хороший рецепт,Катенька!Прекрасного настроения!_16939~1 (600x383, 50Kb)
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