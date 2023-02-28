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Создан: 02.03.2014
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Комментариев: 7093
Написано: 25542


Кексы "Триптих"

Вторник, 28 Февраля 2023 г. 04:41 + в цитатник
665277_21073-710x550x (700x542, 298Kb)
lir (100x39, 0Kb)Никогда ещё Штирлиц не был так близок к провалу.



Именно такое название дал им мой муж, когда узнал, что для их приготовления требуется лишь три ингредиента. Этот рецепт, наверное, самое простое и самое необычное из всего того, что я пекла.


Ингредиенты для «Кексы "Триптих"»:


Мороженое (сливочное, шоколадное...) — 300 г
Мука пшеничная / Мука — 1 стак.
Разрыхлитель теста — 1 ч. л.
Время приготовления: 20 минут

Количество порций: 6



Рецепт «Кексы "Триптих"»:

На самом деле все не просто, а очень просто. Даем размягчиться мороженому. Его, кстати, можно использовать любое: сливочное, шоколадное, крем-брюле, фруктовое - соответствующего вкуса будут и кексы, главное, мороженое должно быть качественным.
Я пекла и сливочное (из пломбира), и шоколадное - выбор моей семьи остановился на сливочном и его я уже повторяла раза три на протяжении недели.
Но вернемся к рецепту: мороженое разморозить, добавить в него муку и разрыхлитель. Размешать до однородной массы. Тесто готово.
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Раскладываем тесто по формочкам
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и выпекаем при 175 градусах 10-15 мин. Как только зарумянились, а лучинка сухая - готовы, вынимаем и даем остыть.


Кексики получаются очень нежные как по структуре, так и по вкусу, немного влажные, с мягкой корочкой.
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А вот если передержать (было со мной и такое), то корочка становится хрустящей, сами кексы такие же нежные, но уже без влаги. На следующий день (если конечно останутся) не теряют свежести и нежности).
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Рубрики:  РЕЦЕПТ/КЕКСЫ, МАФФИНЫ


Процитировано 4 раз
Понравилось: 9 пользователям
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Olgyca   обратиться по имени Вторник, 28 Февраля 2023 г. 05:19 (ссылка)
Спасибо. Интересно! Будем пробовать.
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Вторник, 28 Февраля 2023 г. 13:47ссылка
МОНЮШКА
Olgyca, Добрый вечер!87437361_3049666 (400x202, 75Kb) Желаю удачи!
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Алла_Студентова   обратиться по имени Вторник, 28 Февраля 2023 г. 10:45 (ссылка)
благодарю! С последним днем зимы, дорогая, и хорошего тебе весеннего настроения!
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Вторник, 28 Февраля 2023 г. 13:53ссылка
МОНЮШКА
Алла_Студентова, Чудесного настроения в последний день зимы!_2257 (600x398, 202Kb)
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lorka67   обратиться по имени Среда, 01 Марта 2023 г. 18:22 (ссылка)
очень интересный рецепт! спасибо! будем пробовать
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