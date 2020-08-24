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Простые рецепты от складок и морщин на шее

Понедельник, 24 Августа 2020 г. 07:33 + в цитатник
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lir (100x39, 0Kb)Идут года, мне все еще за тридцать…


Валерий Растрига "Ягода - малина"



Возраст женщины предательски выдают складки и морщины на шее и подбородок, начинающий терять контур. Но есть отличные домашние средства, которые разгладят складки на шее и вернут контур вашему подбородку. Воспользуйтесь нашими рецептами и верните себе молодость!

РЕЦЕПТ 1

Раскатайте дрожжевое тесто, растяните и положите на шею на 30 минут. Такая маска прекрасно укрепляет кожу.
Делайте такую маску через день перед сном в течение месяца. Эффект подтянутой кожи сохранится в течение полугода. Потом повторить.
Эту маску можно использовать и для лица.

РЕЦЕПТ 2

В теплое картофельное пюре добавьте 1 ч.л. оливкового масла и 1 ч.л. глицерина, выложите массу на ткань и приложите к шее. Сверху укройте пленкой и шарфом.
Держите компресс 15-20 минут, затем смойте теплой водой.
Складки исчезнут после нескольких таких компрессов

РЕЦЕПТ 3

В стакан воды добавьте 1 ст.л. лимонного сока, 1 ст.л. медицинского спирта (продается в аптеке) и 1 ч.л. соли.
Приготовленную смесь ватным тампоном нанесите на очищенную шею, не смывайте.
Когда смесь высохнет, мягко, подушечками пальцев вбейте питательный крем.
Делайте такую процедуру 3 раза в неделю, и через месяц ваша шея будет в отличном состоянии!

РЕЦЕПТ 4

Сложенный в несколько слоев бинт смочить в растворе соли (1 ч.л. на стакан воды), наложить на проблемные места шеи и подбородка и сверху сделайте повязку из сухого бинта.
Держать полчаса. Делать процедуру 2-3 раза в неделю.
Этот компресс хорошо подтянет обвисающую кожу.

Будьте молодыми и красивыми!
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Рубрики:  ЗДОРОВЬЕ ,МОЛОДОСТЬ, КРАСОТА/УХОД ЗА ЛИЦОМ И ШЕЕЙ


Процитировано 14 раз
Понравилось: 21 пользователям
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Алла_Студентова   обратиться по имени Понедельник, 24 Августа 2020 г. 13:11 (ссылка)
Прекрасный пост.
Хорошего денька!
Спокойного от всех житейских трений.
Пусть станет он светлее от тепла,
От маленьких и радостных мгновений.
0_b4a4c_a36bfeb3_orig (300x188, 76Kb)
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Понедельник, 24 Августа 2020 г. 13:34ссылка
МОНЮШКА
Алла_Студентова, Хорошего настроения! Эти розы для тебя ! смайлики картинки гиф анимации скачать
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Melanja_Fed   обратиться по имени Вторник, 25 Августа 2020 г. 22:37 (ссылка)
МОНЮШКА, Благодарю за прекрасные советы, дорогая!
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Среда, 26 Августа 2020 г. 10:41ссылка
МОНЮШКА
Melanja_Fed, Отличного настроения, милая!Открытки. Для тебя! Без повода, но от души! смайлики картинки гиф анимации скачать
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