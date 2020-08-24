*** Чудо рожденное Светом,это молитва души и в Небеса улетает слово простое-прости! -Просит д...

1. К Чебурашк...

Многие люди просыпаются в три часа ночи и не могут понять, почему так происходит. Бессонница прод...

*** Подруга угостила рыбкой,очень понравилась, решила приготовить сама,готовила так: раздела го...